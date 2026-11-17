Die Präsentationen auf dem heutigen CMD waren sehr interessant und substantiiert. Die vorgelegten Finanziellen Ziele scheinen mir insgesamt ziemlich realistisch formuliert.

Im Gegensatz zu den früheren Zielen (pauschal 10% EBIT Marge) werden jetzt differenzierte Margen- und Wachstumsziele für die beiden Geschäftssegmente aufgestellt. Diese sind anscheinend großteils mit Maßnahmen hinterlegt. Interessanterweise wurden die Ziele zum Schluß der Präsentation von EBIT auf operating Income (EBIT ohne Sondereinflüsse) umgebaut, was zu leicht höheren Steigerungen ggü. 2025führt.

Dabei möchte man in beiden Segmenten innovativer werden (höherer Anteil neuer Produkte am Umsatz) und mehr IT-integrierte Komplettlösungen (connected care etc) verkaufen und den Anteil von Service und Recurring Business erhöhen. Dabei soll helfen,dass 2027/28 mehr neue Produkte denn je in den Markt eingeführt werden sollen.





Medical: Hier wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,5 % (500 Mio. absolut ) und eine EBIT Margevon 7bis 9% (vs. 10% in den alten Zielen) vom Umsatz bis 2030 angestrebt. Man bleibt dabei hinter den aktuellen und sehr deutlich hinter den Zielrenditen von Getinge (ist 14%, Ziel 16 bis 19% EBIT-Marge) und Philips (Ist 10,7%, Ziel Mid teens) für 2028 zurück, was auch für die Realisierbarkeit spricht (Quelle: Investorenpräsentationen der beiden Firmen).

Marktseitig helfen u.a. die folgenden Entwicklungen/Maßnahmen.

USA: hier wurde der Warning letter aufgehoben, man kann jetzt auch die neueste Generation der Infinity Monitoringsysteme einführen, bei denen man in den letzten Jahren erhebliche Marktanteilsverluste hatte, wobei es sich um das größte Marktsegment im Bereich Acute Care handelt.

Schwellenländer: hier werden zunächst in Indien Einsteigermodelle eingeführt (in Indien produziert) und später wohl ausgerollt. Im Chinageschäft erwartet man nur schwaches Wachstum.

Produktseitig möchte man vor allem das Systemgeschäft(/Silent ICU mit dem neuen offenen Standard SDC ausbauen. Hier hat man mit einem australischen Krankenhaus einen ersten Kunden gefunden. Dräger scheint hier eine sehr gute Wettbewerbsposition zu haben.





Safety: Hier strebt man ein jährliches Umsatzwachstum von 6% (500Mio.absolut)und eine EBIT-Margevon 14 bis 16% an (vs. 10% in den alten Zielen, die aber bereits in 2025 mit 11,9% überschritten wurden).

Berücksichtigt man das ein Wachstum des Defensegeschäfts um 200Mio. bis 2028 erwartet werden, so entspricht das m.E. einem Wachstum von 4% p.a. für die übrigen Geschäftsfelder, ebenso wie die höhere Profitabilität gut erreichbar sein sollte (m.E.Defense-Aufträge sind üblicherweise sehr profitabel).





Finance

Man strebt anscheinend eine stärkere Kostenkontrolle an (ein altes Leiden bei Dräger). Hierzu sollen 200 Fabrikjobs nach Tschechien verlagert werden,man läßt mehr Software in Litauen entwickeln. Bei den Funktionskosten strebt man eine Reduktion um 2bis4% vom Umsatz ggü. 2025 an und möchte den SG+AAnteil um 1 bis 2% und den F+E-Anteil um 1-2% vom Umsatz senken,während die Gross margin um 1 bis3% steigen soll. Gleichzeitig möchte man mit unveränderten Working Capital bei steigenden Umsätzen auskommen und eine erhebliche Steigerung des Wertbeitrages von 90 auf 250 Mio. Euro erreichen. Hierzu soll auch die Nettofinanzverschuldung in eine Nettoliquidität verwandelt werden.





M&A Hier hat man in letzter Zeit kleinere Divestments durchgeführt und plant zukünftig weitere kleinere Verkäufe und Käufe. Größere Deals (z.B.Teile von GE Patient Care Solutions) plant man anscheinend nicht.





Capital Allocation:

Hier erfolgt keine Änderung. Man bleibt bei "mindestens 30%derEPS". Leider





Insgesamt hat mir das Event sehr gut gefallen. Meine sehr optimistische Grundhaltung bleibt weiter bestehen.





Irrtum vorbehalten. Keine Handlungsempfehlung.