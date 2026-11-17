Deutsche Medizintechnik bleibt Exportschlager
- Medizintechnikexporte steigen auf 12,4 Milliarden Euro
- MRT, Röntgen und OP-Roboter gefragt, KI entlastet Teams
- USA und EU bleiben Hauptmärkte, China-Exporte sinken
FRANKFURT/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Elektromedizinische Technik aus deutscher Produktion bleibt international gefragt. Die Hersteller haben in den ersten acht Monaten dieses Jahres Waren im Wert von 12,4 Milliarden Euro exportiert, wie der Elektroverband ZVEI zur Eröffnung der Fachmesse Medica in Düsseldorf berichtet. Das war eine Steigerung um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Gefragt waren unter anderem MRT-Anlagen, Röntgengeräte und Operationsroboter. Ein wichtiger Treiber der Innovationen ist die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Elektromedizin. Sie könne die Versorgung effizienter machen und das Personal entlasten.
Mehr als 80 Prozent der Umsätze würden mit Kunden in internationalen Märkten erzielt, so der ZVEI-Bereichsleiter Gesundheit, Hans-Peter Bursig. Die wichtigsten Abnehmerregionen bleiben die USA mit einem Anteil von 21,9 Prozent an den Gesamtexporten und die Länder der EU mit 34,6 Prozent. Das Geschäft mit Kunden in China war im genannten Zeitraum 11,3 Prozent geringer und machte noch 5,6 Prozent aus./ceb/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 34,82 auf Lang & Schwarz (16. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 156,00EUR was eine Bandbreite von -25,68 %/+28,82 % bedeutet.
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Die Präsentationen auf dem heutigen CMD waren sehr interessant und substantiiert. Die vorgelegten Finanziellen Ziele scheinen mir insgesamt ziemlich realistisch formuliert.
Finde ich auch sehr stark……
Aus dem heutigen Analystencall zu dem Anstieg der Funktionskosten:
- Von dem Kostenanstieg von ca. 30Mio in Q3 waren (netto) etwa ein Drittel (10 Mio) auf Einmaleffekte zurückzuführen
- Man hält - trotz eher zweifelnder Rückfragen der Analysten - daran fest, die Kosten im Gesamtjahr nicht schneller steigen zu lassen als die Umsätze ("not going fester than sales"), was für Q4 trotz Wegfall von Einmalbelastungen von ca. 10 Mio, wohl zusätzliche Einsparmaßnahmen erfordern wird. Hier hielt sich Lescow erstaunlich bedeckt bzw. wurde nicht wirklich konkret (Frage war: "that means costs in Q4 would not increase vs Q3". Lescow: "Some one off effects go away, tighter spending management will be applied in Q4 (cannot be indicated yet)".
- In Summe waren die Aussagen zur erforderlichen Kostenkontrolle wenig konkret. Im besten Falle gibt es hier konkrete Planungen, die (noch) nicht spruchreif sind, im schlechtesten Fall wurde man hier auf dem falschen Fuss erwischt und ist noch unschlüssig, wie man dem begegnen soll
- Interessant am Rande, dass man bei Safety bei einer größeren Ausschreibung der New Yorker Feuerwehr - im Gegensatz zum bisher dominierenden Konkurrenten (Scott) - noch im Rennen ist (bzw. auf der Shortlist). Hier ist in 2027 ein besonders positiver Sondereffekt im Auftragseingang möglich