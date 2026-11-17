Giffey, die nicht wieder ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde und deren politische Zukunft daher offen ist, bezeichnete Heil als "klugen, klaren und den Menschen zugewandten Politiker". Sie sei zuversichtlich, dass es "am Ende einen überzeugenden Vorschlag für ein Gesamtpaket" geben werde, worüber der SPD-Bundesparteitag Mitte Januar abstimmen könne.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner SPD-Politikerin Franziska Giffey schließt eine Kandidatur für den Bundesvorsitz ihrer Partei einem Medienbericht zufolge nicht aus. Die amtierende Berliner Wirtschaftssenatorin und frühere Regierende Bürgermeisterin antwortete nach Angaben der "Bild" auf die Frage, ob sie mit Hubertus Heil als Doppelspitze kandidieren wolle: "Ich schätze ihn sehr und unterstütze ihn daher auch gern. Alles Weitere werden die kommenden Wochen und viele noch notwendige Gespräche zeigen."

Heil hatte am Samstag als erster Bewerber seine Kandidatur bekanntgegeben. Damit könnte es beim Parteitag Mitte Januar in Bremen zu einer Kampfabstimmung zwischen Parteichef Lars Klingbeil und ihm kommen. Seit dem Rücktritt von Bärbel Bas im Oktober steht der Finanzminister allein an der Spitze der SPD. Bisher hat Klingbeil offengelassen, ob er noch einmal antritt.

Frage an Heil zu möglicher Kanzlerkandidatur



Heil wurde im Podcast "Wenn Sie wüssten ..." des Redaktionsnetzwerks Deutschland nun auch gefragt, ob er sich als Parteichef den Zugriff auf die Kanzlerkandidatur offenhalten würde. "Ich will nicht Parteivorsitzender werden, um anderes anzustreben, sondern ich will Parteivorsitzender werden, um meiner Partei zu helfen", sagte er dazu. Er sei der festen Überzeugung, dass Deutschland gerade in diesen Zeiten eine starke Sozialdemokratie brauche. "Und 12-bis-14-Prozent-Umfragen dürfen nicht das Ende der Geschichte sein."

Giffey hatte sich am Montag bereits in einem Beitrag in sozialen Medien hinter Heil gestellt. Die beiden saßen unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam im Bundeskabinett, wo sie die Familienpolitik und er das Ressort Arbeit und Soziales verantwortete.

Spätestens am 16. Dezember will der Parteivorstand seinen Personalvorschlag für die SPD-Spitze vorlegen. Viele Sozialdemokraten hoffen darauf, dass Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig antritt. Sie hat sich bislang bedeckt gehalten./sku/DP/zb



