Für die Lieferung von Hochleistungs-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien werden künftig Exportlizenzen der US-Regierung notwendig sein, wie aus der Anordnung des US-Handelsministeriums hervorgeht. Für Betreiber von Rechenzentren mit amerikanischen KI-Chips gibt es zudem neue Vorgaben für die Überprüfung ihrer Kunden.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die US-Regierung hatte schon vor einiger Zeit den Export leistungsstarker KI-Chips nach China untersagt, darunter jene des Marktführers Nvidia . Als Ziel wird dabei ausgegeben, die Fortschritte des Landes bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz zu bremsen, die auch militärisch genutzt werden könnte.

Verbot mit Schlupflöchern



Es fanden sich jedoch mehrere Wege, das Verbot zu umgehen. Zum einen gibt es den Schmuggel: Chips werden für den angeblichen Einsatz in verschiedenen Ländern gekauft - und landen dann über Umwege in China. In einem Fall etwa wurden laut einer US-Anklage Plaketten mit Seriennummern mit Hilfe von Haartrocknern auf Server-Attrappen umgeklebt, um zu vertuschen, dass die echten Geräte mit Nvidia-Technik nach China weitergereicht wurden.

Der abgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang hatte Medienberichten zufolge eine Affäre mit einer Top-Managerin der in Singapur ansässigen Firma Megaspeed, die ein großer Kunde für KI-Chips des Konzerns ist. Megaspeed wird von Behörden verdächtigt, in dieser Zeit Technik nach China weitergeschickt zu haben. Bei der Frau wiederum haben US-Sicherheitskreise laut Medienberichten den Verdacht, dass sie eine chinesische Spionin sein könnte.

Bei einer anderen Lösung mieten chinesische Kunden Computerleistung in Rechenzentren mit Nvidia-Chips - etwa in Malaysia - und haben auf diese Weise ebenfalls Zugriff auf die Technologie.

Spannungen in der US-Regierung



In einer ungewöhnlichen Randnotiz verwies das US-Handelsministerium darauf, dass die Anordnung vom Finanzministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat formuliert worden sei. Dieser Hinweis schien ein weiterer Beleg für die Differenzen in der US-Regierung: Finanzminister Scott Bessent sprach jüngst davon, dass das von Howard Lutnick geführte Handelsministerium bei Maßnahmen für schärfere Exportkontrollen gebremst habe. Diese seien unter anderem von seinem Ressort und dem Außenministerium gefordert worden.

Wenige Tage danach kamen nun die neuen Regeln. Präsident Donald Trump verteidigte am Montag Lutnicks Vorgehensweise: Der Handelsminister habe die Beziehungen zu China nicht verschlechtern wollen. Trump wird diese Woche an einem Gipfeltreffen in China teilnehmen.

Lutnicks Ressort veröffentlichte wenig später zusammen mit dem Justizministerium eine Stellungnahme, aus der vor allem hervorging, dass man schon im Sommer 2025 bei Nvidia Unterlagen zu Verkäufen an Megaspeed eingefordert und die Firma aus Singapur überprüft habe. Danach habe das Justizministerium die Führungsrolle bei strafrechtlichen Ermittlungen übernommen. Sollte es Rechtsverstöße gegeben haben, werde man sie gemeinsam verfolgen, hieß es./so/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,02 % und einem Kurs von 55,47 auf Nasdaq (17. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,26 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +32,49 %/+65,61 % bedeutet.



