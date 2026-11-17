HAMBURG (dpa-AFX) - Für die Terrorabwehr auf Weihnachtsmärkten sollte nach Ansicht der Veranstaltungswirtschaft allein der Staat zahlen. Die Verbände der Branche fordern in einer gemeinsamen Stellungnahme Bund und Länder auf, die Finanzierung etwa von Pollern und mobilen Fahrzeugsperren gesetzlich einheitlich zu regeln. Nach Anschlägen auf Weihnachtsmärkte in den vergangenen Jahren sind Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verschärft worden.

Der Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), Johannes Everke, sagte, Veranstalter seien für ihren Einflussbereich verantwortlich. "Sobald es aber um die Abwehr terroristischer Gefahren geht, ist der Staat in der Verpflichtung."