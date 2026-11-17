Nach Angaben des Senders NBC konnten einige Flugzeuge wichtige Daten für den Start nicht empfangen. Dazu zählen unter anderem Angaben zu Gewicht und Gewichtsverteilung der Maschinen. Aufnahmen des Flugfunks zufolge meldeten Piloten demnach entsprechende Probleme. Mehrere Passagiere berichteten, dass ihre Maschinen am Gate oder auf dem Rollfeld festgesessen hätten.

CHICAGO (dpa-AFX) - Bei der US-Fluggesellschaft United Airlines hat eine weitreichende technische Störung zu Flugverspätungen geführt. Das Unternehmen bestätigte einen umfassenden Systemausfall. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme so schnell wie möglich zu beheben, teilte United auf der Plattform X mit und entschuldigte sich bei den Passagieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Fluggesellschaft teilte mehreren US-Medien mit, dass nur abfliegende Maschinen betroffen seien. Bereits in der Luft befindliche Flugzeuge seien von der Störung nicht beeinträchtigt worden. Wie viele Flüge insgesamt betroffen waren und was die Störung auslöste, war zunächst unklar.

Erst am Freitag hatte ein technischer Ausfall bei der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem mehr als vierstündigen landesweiten Startverbot geführt. Tausende Flüge fielen aus, weitere verspäteten sich. Die Fluggesellschaften arbeiteten am Montag noch daran, zum Normalbetrieb zurückzukehren. Ob zwischen beiden Störungen ein Zusammenhang besteht, war zunächst nicht bekannt./hae/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Airlines Holdings Aktie Die United Airlines Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 110,8 auf Nasdaq (17. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Airlines Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.



