BANGKOK, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Reignwood Park hat seine Position als erstklassiges Golf- und Lifestyle-Ziel weiter gefestigt, nachdem es bei den 13. jährlichen World Golf Awards 2026 drei prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten hat. Die Anlage wurde als „World's Best Golf Real Estate Venue 2026" und „Asien's Best Golf Real Estate Venue 2026" ausgezeichnet, während der Robinswood Golf Club den Titel „Thailand's Best Golf Course 2026" errang. Dieser dreifache Triumph untermauert die Vision von Reignwood Park von einer Gemeinschaft, in der Meisterschaftsgolf, luxuriöses Wohnen, Sport, Bildung und Lifestyle-Erlebnisse miteinander verschmelzen, und demonstriert zugleich Thailands Potenzial auf der internationalen Golfbühne.

Frau Woraphanit Ruayrungruang, Geschäftsführerin der Reignwood Group, sagte, die internationale Anerkennung spiegele das langfristige Engagement der Gruppe für die Entwicklung einer erstklassigen Wohn- und Lifestyle-Community wider. Die Auszeichnung als „World's Best Golf Real Estate Venue" und „Asia's Best Golf Real Estate Venue" ist für Reignwood Park eine große Ehre und ein Grund zum Stolz. Diese Auszeichnungen spiegeln unsere Vision wider, ein Bauprojekt zu schaffen, das über luxuriöse Wohnräume hinausgeht und ein umfassendes Lifestyle-Erlebnis bietet, bei dem Lebensqualität, Wohlbefinden und Beziehungen über Generationen hinweg im Mittelpunkt stehen. Wir glauben, dass ein wirklich außergewöhnliches Wohnumfeld eines ist, in dem Familien gemeinsam bleibende Erinnerungen schaffen können. Diese Philosophie bildet die Grundlage für unsere Vision von Reignwood Park als „Weltklasse-Gemeinschaft für generationenübergreifendes Wohnen", die erstklassige Einrichtungen und Erlebnisse in einer integrierten Gemeinschaft vereint, die für künftige Generationen konzipiert wurde.

„Die beiden internationalen Auszeichnungen werden die Gruppe weiter dazu anspornen, ihre Einrichtungen, das Wohnumfeld und das Lifestyle-Angebot weiter zu verbessern und gleichzeitig dazu beizutragen, Thailands Position als globales Reiseziel für internationales Wohnen zu stärken. Diese Auszeichnungen sind nicht nur eine Anerkennung unserer bisherigen Leistungen, sondern auch eine Inspiration, weiterhin höhere Standards in der Qualität unserer Projekte und der von uns angebotenen Erlebnisse zu setzen. Wir sind bestrebt, auf diesem Erfolg aufzubauen und zur wachsenden Attraktivität Thailands als erstklassiges Wohn- und Lifestyle-Ziel beizutragen." fügte Frau Woraphanit hinzu.