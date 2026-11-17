Der DAX dürfte am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Die schwachen Vorgaben aus den USA belasten und die Anleger halten sich vor den Quartalszahlen von Nvidia zurück. Im frühen Handel notierte der DAX-Future rund 0,7 Prozent im Minus bei 26.515 Punkten (Stand: 07:34 Uhr MEZ). Der Leitindex hatte den Montag bei 26.598 Punkten mit einem Minus von 0,6 Prozent beendet. Das Rekordhoch von 27.001,67 Punkten vom vergangenen Donnerstag bleibt damit zwar in Sichtweite, ein neuer Angriff darauf dürfte aber zunächst schwierig werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Schwäche setzte sich am Dienstag fort. Japans Nikkei verlor im frühen Handel etwa ein Prozent. Der südkoreanische Kospi fiel um 2,5 Prozent, der taiwanesische Aktienmarkt um 1,4 Prozent. In China gab der CSI 300 rund 0,7 Prozent nach, der Hang Seng Tech in Hongkong etwa zwei Prozent (Stand: 07:37 Uhr MEZ).

Wall Street unter Druck

An der Wall Street ging es zum Wochenstart deutlich nach unten. Der Technologieindex Nasdaq-100 verlor 2,67 Prozent und fiel auf 27.197 Punkte, der Dow Jones gab 1,4 Prozent nach und ging bei 51.608 Punkten aus dem Handel. Belastet wurden die Kurse erneut von schwachen Halbleiterwerten. IG-Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi sieht die Skepsis gegenüber dem KI-Boom sowie die anhaltende Schwäche von Nvidia als Hauptgründe für die geringe Risikobereitschaft.

Öl wird billiger – Aussicht auf ein größeres Angebot

Die Ölpreise geben weiter nach. Brent verbilligte sich im frühen Handel um rund 0,8 Prozent auf 91,66 US-Dollar je Barrel. WTI sank um etwa 0,9 Prozent auf 84,99 US-Dollar. Erholte Exporte aus dem Nahen Osten und die Aussicht auf ein Überangebot überlagern die anhaltenden Risiken für die Schifffahrt in der Region.

Nvidia und der Anthropic-IPO stehen im Fokus

Im Mittelpunkt steht heute Nvidia, das nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen wird. Der Rücktritt von Langzeit-CEO Jensen Huang hat die Nervosität zusätzlich erhöht. Analysten sehen Risiken für Lieferantenvereinbarungen und Finanzierungszusagen. Marktbeobachter erwarten nicht nur Zahlen, sondern auch Aussagen zu den laufenden Untersuchungen und zur Nachfrage aus den Rechenzentren. Die Nvidia-Aktie hat seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben. Am Donnerstag steht zudem der Börsengang von Anthropic auf der Agenda.

Thomas Altmann von QC Partners sieht die Sorgen um die Tech-Branche zurückkehren: "Die Tech-Nervosität ist aktuell förmlich spürbar. Beim NASDAQ 100 war das gestern bereits der fünfte Handelstag seit Mitte Oktober mit einem Minus von mehr als 2 Prozent." Mit dem Nvidia-Bericht erreiche die Tech-Berichtssaison "nicht nur ihr Ende, sondern auch einen ihrer Höhepunkte. Die Börsen erwarten den 17. Quartals-Gewinnanstieg in Folge und entsprechend einen neuen Rekordgewinn. Mindestens genauso wichtig wie das Ergebnis wird jedoch der Ausblick sein." Im Zentrum stehe dabei die Frage, "ob der Führungswechsel negative Auswirkungen auf die Profitabilität des Tech-Giganten haben wird."

Konjunkturdaten

Auf der Datenseite stehen heute die ZEW-Konjunkturerwartungen an, die Hinweise auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft liefern könnten. Aus Asien kamen zuletzt eher schwache Signale: Die Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal, obwohl Volkswirte mit leichtem Wachstum gerechnet hatten.

Gold erholt sich, Bitcoin unter 65.000 US-Dollar

Gold legte am Morgen um rund 0,5 Prozent auf 3.874,39 US-Dollar je Feinunze zu. Nach dem Rückgang auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2025 bleibt die Lage jedoch angespannt. Ein starker US-Dollar und die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung in den USA bremsen das Edelmetall.

Der Euro notierte bei rund 1,10 US-Dollar. Bitcoin kostete aktuell etwa 64.900 US-Dollar und blieb damit knapp unter der Marke von 65.000 US-Dollar.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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