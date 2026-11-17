DAX vor Rückschlag: KI-Angst zurück – jetzt zählen Nvidia und Anthropic!
Märkte am Morgen
Die Wall Street sackt ab, woraufhin auch Asiens Chipwerte folgen. Dem DAX droht ein schwächerer Start. Heute könnten Nvidia und die US-Konsumdaten für neue Impulse sorgen. Der Ölpreis fällt weiter. Märkte am Morgen.
DAX vor schwächerem Start
Der DAX dürfte am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Die schwachen Vorgaben aus den USA belasten und die Anleger halten sich vor den Quartalszahlen von Nvidia zurück. Im frühen Handel notierte der DAX-Future rund 0,7 Prozent im Minus bei 26.515 Punkten (Stand: 07:34 Uhr MEZ). Der Leitindex hatte den Montag bei 26.598 Punkten mit einem Minus von 0,6 Prozent beendet. Das Rekordhoch von 27.001,67 Punkten vom vergangenen Donnerstag bleibt damit zwar in Sichtweite, ein neuer Angriff darauf dürfte aber zunächst schwierig werden.
Asien: Technologieaktien bleiben unter Druck
Die Schwäche setzte sich am Dienstag fort. Japans Nikkei verlor im frühen Handel etwa ein Prozent. Der südkoreanische Kospi fiel um 2,5 Prozent, der taiwanesische Aktienmarkt um 1,4 Prozent. In China gab der CSI 300 rund 0,7 Prozent nach, der Hang Seng Tech in Hongkong etwa zwei Prozent (Stand: 07:37 Uhr MEZ).
Wall Street unter Druck
An der Wall Street ging es zum Wochenstart deutlich nach unten. Der Technologieindex Nasdaq-100 verlor 2,67 Prozent und fiel auf 27.197 Punkte, der Dow Jones gab 1,4 Prozent nach und ging bei 51.608 Punkten aus dem Handel. Belastet wurden die Kurse erneut von schwachen Halbleiterwerten. IG-Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi sieht die Skepsis gegenüber dem KI-Boom sowie die anhaltende Schwäche von Nvidia als Hauptgründe für die geringe Risikobereitschaft.
Öl wird billiger – Aussicht auf ein größeres Angebot
Die Ölpreise geben weiter nach. Brent verbilligte sich im frühen Handel um rund 0,8 Prozent auf 91,66 US-Dollar je Barrel. WTI sank um etwa 0,9 Prozent auf 84,99 US-Dollar. Erholte Exporte aus dem Nahen Osten und die Aussicht auf ein Überangebot überlagern die anhaltenden Risiken für die Schifffahrt in der Region.
Nvidia und der Anthropic-IPO stehen im Fokus
Im Mittelpunkt steht heute Nvidia, das nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen wird. Der Rücktritt von Langzeit-CEO Jensen Huang hat die Nervosität zusätzlich erhöht. Analysten sehen Risiken für Lieferantenvereinbarungen und Finanzierungszusagen. Marktbeobachter erwarten nicht nur Zahlen, sondern auch Aussagen zu den laufenden Untersuchungen und zur Nachfrage aus den Rechenzentren. Die Nvidia-Aktie hat seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben. Am Donnerstag steht zudem der Börsengang von Anthropic auf der Agenda.
Thomas Altmann von QC Partners sieht die Sorgen um die Tech-Branche zurückkehren: "Die Tech-Nervosität ist aktuell förmlich spürbar. Beim NASDAQ 100 war das gestern bereits der fünfte Handelstag seit Mitte Oktober mit einem Minus von mehr als 2 Prozent." Mit dem Nvidia-Bericht erreiche die Tech-Berichtssaison "nicht nur ihr Ende, sondern auch einen ihrer Höhepunkte. Die Börsen erwarten den 17. Quartals-Gewinnanstieg in Folge und entsprechend einen neuen Rekordgewinn. Mindestens genauso wichtig wie das Ergebnis wird jedoch der Ausblick sein." Im Zentrum stehe dabei die Frage, "ob der Führungswechsel negative Auswirkungen auf die Profitabilität des Tech-Giganten haben wird."
Konjunkturdaten
Auf der Datenseite stehen heute die ZEW-Konjunkturerwartungen an, die Hinweise auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft liefern könnten. Aus Asien kamen zuletzt eher schwache Signale: Die Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal, obwohl Volkswirte mit leichtem Wachstum gerechnet hatten.
Gold erholt sich, Bitcoin unter 65.000 US-Dollar
Gold legte am Morgen um rund 0,5 Prozent auf 3.874,39 US-Dollar je Feinunze zu. Nach dem Rückgang auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2025 bleibt die Lage jedoch angespannt. Ein starker US-Dollar und die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung in den USA bremsen das Edelmetall.
Der Euro notierte bei rund 1,10 US-Dollar. Bitcoin kostete aktuell etwa 64.900 US-Dollar und blieb damit knapp unter der Marke von 65.000 US-Dollar.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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