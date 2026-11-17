Ergebnisse im Überblick

TCL Electronics setzte seine Doppelstrategie aus „Globalisierung" und „Positionierung im mittleren bis oberen Preissegment" konsequent um und konnte damit seine Geschäftsergebnisse deutlich steigern. In den ersten drei Quartalen 2026 verzeichnete der Konzern einen Gesamtumsatz von 95,79 Milliarden HK$, was einem Anstieg von 15,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der bereinigte, den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 54,5 % auf 2,24 Milliarden HK$.

Display-Geschäft: In den ersten drei Quartalen 2026 stieg der Umsatz des Display-Geschäfts gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,1 % auf 62,38 Milliarden HK$, während der Bruttogewinn um 38,4 % auf 11,51 Milliarden HK$ zunahm. Die weitere Optimierung des Produktmixes auf internationalen Märkten steigerte die Rentabilität zusätzlich. Insbesondere stiegen die Auslieferungen von TCL Mini-LED-Fernsehern auf internationalen Märkten gegenüber dem Vorjahr um 94,5 %, wodurch die Bruttogewinnmarge im Geschäft mit großformatigen Displays auf diesen Märkten um 4,4 Prozentpunkte auf 19,0 % zunahm.

In den ersten drei Quartalen 2026 stieg der Umsatz des Display-Geschäfts gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,1 % auf 62,38 Milliarden HK$, während der Bruttogewinn um 38,4 % auf 11,51 Milliarden HK$ zunahm. Die weitere Optimierung des Produktmixes auf internationalen Märkten steigerte die Rentabilität zusätzlich. Insbesondere stiegen die Auslieferungen von TCL Mini-LED-Fernsehern auf internationalen Märkten gegenüber dem Vorjahr um 94,5 %, wodurch die Bruttogewinnmarge im Geschäft mit großformatigen Displays auf diesen Märkten um 4,4 Prozentpunkte auf 19,0 % zunahm. Internetgeschäft: In den ersten drei Quartalen 2026 stieg der Umsatz aus dem Internetgeschäft gegenüber dem Vorjahr um 28,2 % auf 2,70 Milliarden HK$. Der Anteil des margenstarken internationalen Internetgeschäfts am Gesamtumsatz des Internetgeschäfts stieg auf über 50 %. Dies führte zu einem Anstieg der Bruttogewinnmarge des Internetgeschäfts gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozentpunkte auf 60,9 % und trug weiterhin zu einer hohen Ertragsqualität bei.

In den ersten drei Quartalen 2026 stieg der Umsatz aus dem Internetgeschäft gegenüber dem Vorjahr um 28,2 % auf 2,70 Milliarden HK$. Der Anteil des margenstarken internationalen Internetgeschäfts am Gesamtumsatz des Internetgeschäfts stieg auf über 50 %. Dies führte zu einem Anstieg der Bruttogewinnmarge des Internetgeschäfts gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozentpunkte auf 60,9 % und trug weiterhin zu einer hohen Ertragsqualität bei. Innovationsgeschäft: In den ersten drei Quartalen 2026 stieg der Umsatz aus dem Innovationsgeschäft gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5 % auf 30,68 Milliarden HK$. Unter den Geschäftsbereichen setzte das Photovoltaikgeschäft sein robustes Wachstum trotz schwieriger Branchenbedingungen fort, wobei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11,8 % auf 18,18 Milliarden HK$ stieg.

In den ersten drei Quartalen 2026 stieg der Umsatz aus dem Innovationsgeschäft gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5 % auf 30,68 Milliarden HK$. Unter den Geschäftsbereichen setzte das Photovoltaikgeschäft sein robustes Wachstum trotz schwieriger Branchenbedingungen fort, wobei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11,8 % auf 18,18 Milliarden HK$ stieg. Strategische Entwicklung: Das Unternehmen erwarb das Klimaanlagengeschäft von TCL für einen Gesamtkaufpreis von 5,61 Milliarden HK$. Die Transaktion wurde am 2. November 2026 abgeschlossen und das erworbene Geschäft in den Konzernabschluss des Unternehmens einbezogen, was einen wichtigen Schritt zur umfassenden Umsetzung seiner Strategie „All-category Smart Device" (intelligente Geräte aller Kategorien) darstellt.

HONGKONG, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited („TCL Electronics" oder das „Unternehmen", 01070.HK) gab heute die ungeprüften Ergebnisse für die ersten drei Quartale 2026 und damit für den am 30. September 2026 endenden Neunmonatszeitraum bekannt. Im Berichtszeitraum setzte das Unternehmen seine Doppelstrategie aus „Globalisierung" sowie „Positionierung im mittleren bis oberen Preissegment" konsequent um und vertiefte die Zusammenarbeit mit internationalen Vertriebspartnern, wodurch sich die Geschäftsergebnisse deutlich verbesserten. In den ersten drei Quartalen 2026 verzeichnete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 95,79 Milliarden HK$, was einem Anstieg von 15,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 29,5 % auf 16,26 Milliarden HK$, während sich die Bruttogewinnmarge um 1,8 Prozentpunkte auf 17,0 % erhöhte. Die Gesamtkostenquote[1] betrug 11,9 %. Dank höherer betrieblicher Effizienz sowie erzielter Skaleneffekte stieg der bereinigte, den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 54,5 % auf 2,24 Milliarden HK$.