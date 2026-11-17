In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz organisch um 6,3 % auf 1,469 Milliarden Euro; das bereinigte Betriebsergebnis wuchs organisch um 7,7 % auf 427,8 Millionen Euro.

Das Segment Research war der wichtigste Wachstumstreiber: Der Umsatz legte organisch um 7,4 % zu. Die Zahl der veröffentlichten Artikel stieg um rund 12 % und damit stärker als das geschätzte Marktwachstum von 8 %.

Springer Nature setzte verstärkt auf KI: Über 62 % aller Einreichungen liefen über die KI-gestützte Plattform SNAPP; der Nature Research Assistant wurde in der Beta-Phase von mehr als 25.000 Personen genutzt.

Der Free Cashflow verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 69 Millionen Euro auf 244 Millionen Euro. Die Nettofinanzschulden betrugen 1,2 Milliarden Euro, der Verschuldungsgrad 1,6-mal.

Die Prognose für 2026 wurde angehoben: Erwartet werden nun mindestens 6 % organisches Umsatzwachstum und eine Verbesserung der organischen bereinigten operativen Marge um mindestens 30 Basispunkte.

Patric Somlo übernahm am 3. November 2026 die Position des Finanzvorstands (CFO).

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für 9M 2026 (Q3), bei Springer Nature ist am 17.11.2026.

Der Kurs von Springer Nature lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im Minus.

25 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,950EUR das entspricht einem Plus von +0,88 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.723,24PKT (-0,27 %).





