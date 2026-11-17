Pyrum Innovations: Zahlen nach neun Monaten 2026 – das steckt drin 113 0 Kommentare

Mehr Umsatz, weniger Liquidität: Pyrum wächst kräftig, bleibt aber tief in den roten Zahlen. Trotz technischer Engpässe hält der Recycling-Spezialist an seiner Jahresprognose fest.

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Verfasst von wO Newsflash

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