Pyrum Innovations: Zahlen nach neun Monaten 2026 – das steckt drin
Mehr Umsatz, weniger Liquidität: Pyrum wächst kräftig, bleibt aber tief in den roten Zahlen. Trotz technischer Engpässe hält der Recycling-Spezialist an seiner Jahresprognose fest.
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- Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 67,5 % auf 2,952 Mio. € gegenüber 1,762 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
- Das EBITDA lag bei −5,960 Mio. €, das EBIT bei −8,854 Mio. € und das Konzernperiodenergebnis bei −9,930 Mio. €.
- Die verfügbare Liquidität betrug zum 30. September 2026 noch 6,225 Mio. €, nach 17,006 Mio. € zum Jahresende 2025.
- Pyrum bestätigt die Prognose für 2026: 4,2–5,3 Mio. € Umsatz, 11–14 Mio. € Gesamtleistung und ein Konzern-EBIT von −10 bis −12,5 Mio. €.
- Optimierungen steigerten die Öllieferungen seit September auf drei bis vier pro Woche. Die Mahl- und Pelletieranlage erreicht wegen einer begrenzenden Materialdosierung aber noch nicht den angestrebten Durchsatz; weitere Umbauten sollen bis Ende des ersten Quartals 2027 erfolgen.
- Erste Tests im Dreischichtbetrieb wurden durchgeführt; die Verlängerung der Genehmigung über 2026 hinaus wird geprüft. Zudem meldete Pyrum einen Anlagenverkauf nach Tschechien und eine Förderzusage für das schwedische Gemeinschaftsprojekt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Pyrum Innovations ist am 17.11.2026.
Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,19 % im
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17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,00EUR das entspricht einem Plus von +0,56 % seit der Veröffentlichung.
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