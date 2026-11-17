BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul will die Beziehungen zu den Kaukasusrepubliken Aserbaidschan und Armenien im Ringen um anhaltende Einflussversuche Moskaus ausbauen. "Auch im Südkaukasus erleben wir, dass Russland versucht, seinen Einfluss zu erhalten - auf Kosten der Menschen und ihrer Zukunft", kritisierte der CDU-Politiker vor der Abreise zu einem Besuch in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Über eine Annäherung seiner Nachbarn an Europa dürfe aber nicht in Moskau entschieden werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin wolle keine europäische Ordnung souveräner Staaten, in der jedes Land über sein eigenes Schicksal entscheide, erklärte Wadephul. Gerade deshalb sei es wichtig, dass Armenien und Aserbaidschan ihre Zukunft selbstbestimmt gestalteten. Er reise erstmals als Außenminister nach Baku und Eriwan, um darüber zu sprechen, wie die Bundesregierung Schritte der Entspannung und zum Frieden unterstützen könne. Der Südkaukasus stehe an einem Wendepunkt mit der historischen Chance, Jahrzehnte von Krieg und Vertreibung endgültig zu überwinden.