ALMATY, Kasachstan, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Almaty Open wurden bei den ATP Awards 2026 zum ATP 250 Turnier des Jahres gekürt. Dies ist das erste Mal, dass die Veranstaltung diese Auszeichnung erhält. Es wurde als das beste der 29 Turniere in der ATP-250-Kategorie ausgewählt.

Die Spieler entschieden über die Auszeichnung durch eine Umfrage, in der sie jedes Turnier danach bewerteten, wie gut es organisiert war und welche Bedingungen es den Spielern bot. Die Almaty Open landeten vor zwei der traditionsreichsten Turniere Schwedens, den Nordea Open und den Bybit Stockholm Open.

Die Auszeichnung unterstreicht Kasachstans wachsenden Ruf im internationalen Tennis und stärkt die Position des Landes als Gastgeber von Weltklasse-Sportveranstaltungen.

Die Geschichte des Turniers in Kasachstan begann im Jahr 2020, als zum ersten Mal ein ATP-250-Event in Astana stattfand, nämlich die Astana Open. Im Jahr 2022 wurde das Turnier vorübergehend zum ATP-500-Turnier aufgewertet und lockte einige der weltbesten Tennisspieler an. Seit 2024 findet die Veranstaltung in Almaty unter dem Namen Almaty Open statt. Im Jahr 2026 war die Stadt zum dritten Mal Gastgeber des Turniers, wobei die Almaty Arena erneut als Hauptspielstätte diente.

Die Spieler lobten die Trainingsplätze und die Entspannungs- und Erholungsbereiche des Turniers. Sie hoben außerdem die Unterkunft in einem Wellnesskomplex mit Blick auf das Trans-Ili-Alatau-Gebirge und die Küche des Drei-Michelin-Sterne-Kochs Fabien Ferre hervor. Die Organisatoren konzentrieren sich weiterhin darauf, die Infrastruktur auszubauen, die Servicequalität zu verbessern und die Bedingungen für die Spieler und ihre Teams so angenehm wie möglich zu gestalten.

Yuriy Polskiy, Turnierdirektor der Almaty Open und Vizepräsident des kasachischen Tennisverbands, sagte:

„Es ist eine große Ehre für uns, dass die Almaty Open zum ATP-Turnier des Jahres gekürt wurden." Wir sind den Spielern für ihr Vertrauen zutiefst dankbar, insbesondere denen, die Jahr für Jahr nach Almaty zurückkehren.

„Unser langfristiges Ziel ist es, jeden Aspekt der Turnierorganisation auf ATP-500-Standard zu bringen. Wir danken dem Präsidenten des kasachischen Tennisverbandes, Bulat Utemuratov, herzlich für seine anhaltende Unterstützung und der Stadtverwaltung von Almaty für ihre Hilfe bei der Ausrichtung einer internationalen Sportveranstaltung dieses Kalibers. Diese Anerkennung wird unser gesamtes Team motivieren, das Turnier mit noch größerem Engagement weiterzuentwickeln."

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