DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE ERWARTET - Anleger müssen sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt auf Kursverluste einstellen. Der Broker IG Markets taxierte den Dax zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels auf 26.464 Punkte, was im Xetra-Vergleich ein Minus von einem halben Prozent bedeutet. Nach seinem schwachen Wochenauftakt fällt er damit weiter von seinem Rekord vom Donnerstag zurück. Geopolitisch bleiben die Anleger in Wartestellung und so prägt das KI-Thema vor den am Abend erwarteten Nvidia-Zahlen erneut die Kurslage. An der Nasdaq-Börse gab es am Vorabend den nächsten Kursrutsch in der Branche und über Nacht sind dann die Aktien chinesischer Internetkonzerne wie Alibaba oder Baidu unter Druck geraten. Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. "Washington hat sich eine besonders ungünstige Woche ausgesucht, um den Druck auf die boomende Rechenzentrumsbranche in Südostasien zu erhöhen", schrieb dazu der Marktbeobachter Stephen Innes mit Blick auf eine anstehende Asien-Reise des US-Präsidenten Donald Trump, auf der er sich am Donnerstag mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen. Außerdem belasteten die Unsicherheit vor dem Börsengang (IPO) des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia . Der Auswahlindex Nasdaq 100 erlitt mit einem Minus von 2,67 Prozent auf 27.197,15 Punkte den dritten Verlusttag in Folge. Langsam aber sicher rückt wieder das Kurstief seit April bei 26.606 Zählern in Sichtweite, auf welches der Auswahlindex vor anderthalb Wochen abgerutscht war. Da hatte ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert. Sein Jahresgewinn von zeitweise 24 Prozent ist inzwischen auf 7,7 Prozent zusammengeschmolzen, womit sich der große Vorsprung auf den Dow Jones Industrial fast komplett in Luft aufgelöst hat. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex sank zu Wochenbeginn um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,92 Prozent auf 7.416,59 Punkte bergab - in der Jahresbilanz hat er den Nasdaq 1090 mit plus 8,3 Prozent inzwischen überholt.

ASIEN: - VERLUSTE - Neue Einschränkungen durch die US-Regierung für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia haben die Aktienmärkte Asiens am Dienstag belastet. Mit dem Schritt wollen die USA dem Rivalen China die Nutzung solcher Halbleiter erschweren. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen. "Washington hat sich eine besonders ungünstige Woche ausgesucht, um den Druck auf die boomende Rechenzentrumsbranche in Südostasien zu erhöhen", schrieb dazu der Marktbeobachter Stephen Innes mit Blick auf eine anstehende Asien-Reise des US-Präsidenten Donald Trump, auf der er sich am Donnerstag mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 1,1 Prozent, der südkoreanische Kospi um 2,2 Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten zuletzt um rund ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong gab um 0,8 Prozent nach.

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DAX 26.598,64 -0,57%

XDAX 26.500,21 -1,06%

EuroSTOXX 50 6.348,35 -0,60%

Stoxx50 5.509,87 -0,23%



DJIA 51.608,17 -1,41%

S&P 500 7.416,59 -1,92%

NASDAQ 100 27.197,15 -2,67%

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RENTEN:



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Bund-Future 121,98 +0,06%

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DEVISEN:



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Euro/USD 1,1007 0,10%

USD/Yen 159,23 -0,15%

Euro/Yen 175,27 -0,33%

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BITCOIN:



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Bitcoin 64.539 -0,44% (USD, Bitstamp)

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ROHÖL:



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Brent 91,76 -0,68 USD WTI 84,92 -0,80 USD °



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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,12 % und einem Kurs von 156,1 auf Nasdaq (17. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,26 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +32,49 %/+65,61 % bedeutet.



