ASTA Energy Solutions: Ergebnis 2025 schon nach neun Monaten übertroffen
ASTA auf Wachstumskurs: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn stärken die Bilanz. Mit neuen Werken und dem Ausbau des US-Geschäfts richtet sich das Unternehmen auf weiteres Wachstum aus.
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- In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 23,3 % auf 649,0 Mio. Euro und das bereinigte EBITDA um 39,3 % auf 51,0 Mio. Euro – mehr als im gesamten Geschäftsjahr 2025.
- Das Nettoergebnis verdoppelte sich auf 32,9 Mio. Euro; die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 7,9 %.
- Die finanzielle Lage stärkte sich deutlich: ASTA wechselte von 56,6 Mio. Euro Nettoverschuldung Ende 2025 zu 62,9 Mio. Euro Nettoliquidität; der operative Cashflow mehr als verdoppelte sich auf 31,5 Mio. Euro.
- ASTA investiert rund 17 Mio. Euro in ein neues Kupfer-Recyclingwerk in Oed; Produktionsstart ist für Ende 2029 geplant. Der Kapazitätsausbau läuft planmäßig, das Werk in Bosnien soll Ende November 2026 eröffnet werden.
- Für den US-Markt schloss ASTA den ersten Langzeitvertrag mit Liefermengen bis einschließlich 2029 ab und plant ein eigenes Sales Office ab dem ersten Quartal 2027.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: bereinigtes EBITDA von 60–64 Mio. Euro, Umsatz von über 790 Mio. Euro und Net-Value Sales von über 170 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei ASTA Energy Solutions ist am 17.11.2026.
Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 48,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,04 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 48,80EUR das entspricht einem Plus von +0,41 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.723,24PKT (-0,27 %).
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