BERLIN (dpa-AFX) - Ein starkes Geschäft in seiner Forschungssparte treibt den Wissenschaftsverlag Springer Nature weiter an. Für das Gesamtjahr poliert das Management um Chef Frank Vrancken Peeters deshalb seine Jahresprognose für den Umsatz ein weiteres Mal auf. Die Berliner rechnen nun mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft - also ohne Währungseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen - von mindestens sechs Prozent, wie sie am Dienstag mitteilten. Erst im August hatte das SDax-Unternehmen dieses Ziel auf rund sechs Prozent angehoben. In den ersten neun Monaten bis Ende September lag das organische Plus bei 6,3 Prozent. Erzielt wurde dabei ein Umsatz von 1,47 Milliarden Euro, nach 1,43 Milliarden Euro im Vorjahr.

Das bereinigte Betriebsergebnis stieg zugleich im Berichtszeitraum um knapp fünf Prozent auf 427,8 Millionen Euro, organisch lag das Plus bei fast acht Prozent. Die ebenfalls im Sommer angehobene Prognose für die operative Ergebnismarge behielt Springer Nature aktuell bei, sie soll sich organisch um mindestens 0,30 Prozentpunkte verbessern. Dabei wirkt sich den Angaben zufolge der inzwischen abgeschlossene Verkauf des Publikumsmediengeschäfts leicht positiv auf das bereinigte operative Ergebnis aus./tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 17.726 auf Ariva Indikation (16. November 2026, 21:56 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Springer Nature zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +3,78 %/+38,38 % bedeutet.



