GEA Group kündigt 300-Mio.-Euro-Wandelanleihe bis 2031 an 173 0 Kommentare

Frisches Kapital für GEA: Eine Wandelanleihe soll 300 Millionen Euro einbringen – unter anderem zur Finanzierung eines Teils des angekündigten Aktienrückkaufprogramms.

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