GEA Group kündigt 300-Mio.-Euro-Wandelanleihe bis 2031 an
Frisches Kapital für GEA: Eine Wandelanleihe soll 300 Millionen Euro einbringen – unter anderem zur Finanzierung eines Teils des angekündigten Aktienrückkaufprogramms.
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
- GEA plant die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibung über **300 Mio. Euro** mit fünf Jahren Laufzeit und Fälligkeit am **24. November 2031**.
- Die Anleihe ist in neue und/oder bestehende GEA-Aktien wandelbar; das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.
- Der Kupon beträgt **1,25 % pro Jahr**, zahlbar halbjährlich. Der anfängliche Wandlungspreis soll 35–40 % über dem Referenzaktienkurs liegen.
- Bei Fälligkeit ist eine Rückzahlung zu **105,94–108,67 % des Nennbetrags** vorgesehen; die Rendite bis zur Fälligkeit liegt voraussichtlich bei 2,375–2,875 %.
- GEA will den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, unter anderem zur Finanzierung eines Teils des im August 2026 angekündigten Aktienrückkaufprogramms.
- Die Platzierung erfolgt im beschleunigten Bookbuilding ausschließlich bei institutionellen Anlegern. Die Abwicklung wird um den 24. November 2026 erwartet; GEA plant zudem, die Anleihe in Frankfurt in den Freiverkehr einbeziehen zu lassen und hat sich zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode verpflichtet.
Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 67,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,45 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 67,68EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.437,00PKT (-0,25 %).
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