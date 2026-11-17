NINGBO, China, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- LONGWELL (Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd.) hat heute eine 12-seitige Broschüre zur Auswahl von Axialventilatoren für Hersteller von Trockenkühlern, luftgekühlten Kondensatoren und Außenwärmeabfuhreinheiten für flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren veröffentlicht.

Leistungskurven, Maßzeichnungen und elektrische Daten für die Axialventilatoren LWAE3G EC und LWAA AC – zusammengefasst, damit OEM-Ingenieure in einem Schritt von der thermischen Belastung zu einem in die engere Wahl gekommenen Modell wechseln können.

Bei der direkten Flüssigkeitskühlung wird die Wärme von den Prozessoren in die Flüssigkeitskreisläufe geleitet, während Systeme mit luftseitiger Außenwärmeabfuhr weiterhin auf den Luftstrom durch Wärmetauscher angewiesen sind. Bei der Auswahl des Lüfters müssen daher der Widerstand der Spule und anderer Gerätekomponenten sowie die Auslegungsumgebungsbedingungen und die Betriebsanforderungen berücksichtigt werden.

Die Broschüre behandelt die Axialventilatoren LWAE3G EC in den Größen 710, 800 und 900 mm, sowohl als Saug- als auch als Blasversion, sowie die Axialventilatoren LWAA AC in den Größen 500, 630 und 800 mm. Die EC-Modelle unterstützen eine Drehzahlregelung von 0–10 VDC oder PWM, während die AC-Modelle Optionen mit fester Drehzahl bieten. Ingenieure können die entsprechenden Kurven und Montagezeichnungen mit ihren Zielwerten für Luftstrom, statischen Druck, Stromversorgung und Einbauraum abgleichen.

Die Kühlung von Transformatoren ist ein weiterer Bestandteil des Produktportfolios von LONGWELL. Das Unternehmen liefert bereits Lüfter und Komponenten an Kunden im Bereich der Transformatorenkühlung. Die LWF-Querstromlüfterreihe ist für die Zwangsluftkühlung von Trockentransformatoren konzipiert und lenkt den Luftstrom entlang der Kühlkanäle der Wicklungen. Diese Produktlinie bietet eine weitere Komponentenoption für Transformatorenhersteller und Systemintegratoren von Stromversorgungsanlagen, die Rechenzentrumsinfrastrukturen bedienen.

Verwandte Anwendungsberichte umfassen auch Lüftungsanlagen, Batteriespeichersysteme (BESS) und Leistungsumwandlungssysteme (PCS) sowie einen Leitfaden zur Lüfterauswahl.

OEMs, die neue Geräte entwickeln oder eine zweite Bezugsquelle evaluieren, können sich mit ihren Anforderungen an Anwendung, Zielluftstrom und statischen Druck sowie Stromversorgung an LONGWELL wenden. Vorhandene Typenschilder für Ventilatoren oder Gerätezeichnungen können als Grundlage für Modellüberprüfungen, Musterdiskussionen und Projektangebote dienen.

Die Broschüre steht zum direkten Download zur Verfügung. Weitere Produktinformationen und Zugang zu technischen Anfragen finden Sie auf der Seite LONGWELL's Data Center Cooling .

Über Longwell

Das in Ningbo, China, ansässige Unternehmen LONGWELL entwickelt und fertigt EC-, AC- und DC-Ventilatoren, Gebläse und Motoren für HLK-Anlagen und Industrieanlagen. Das Portfolio umfasst Axialventilatoren, Radial- und Kegelventilatoren, Querstromventilatoren sowie Ventilator-Motor-Baugruppen für Gerätehersteller und Systemintegratoren.

Website: www.longwellfans.com

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