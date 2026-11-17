Deutsche Rohstoff überrascht: 200 Mio. Euro Ergebnis nach 9 Monaten 2026 105 0 Kommentare

Kräftiges Umsatzplus, Rekordgewinn und höhere Fördermengen: Nach starken neun Monaten hebt der Konzern seine Jahresprognose 2026 an – auch dank lukrativer Almonty-Verkäufe.

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.



Verfasst von wO Newsflash

wallstreetONLINE bei Google bevorzugen. Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen