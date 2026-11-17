Deutsche Rohstoff überrascht: 200 Mio. Euro Ergebnis nach 9 Monaten 2026
Kräftiges Umsatzplus, Rekordgewinn und höhere Fördermengen: Nach starken neun Monaten hebt der Konzern seine Jahresprognose 2026 an – auch dank lukrativer Almonty-Verkäufe.
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- **Umsatz in den ersten neun Monaten:** 221,7 Mio. EUR, ein Plus von 48 % gegenüber dem Vorjahr.
- **Rekordergebnis:** Das EBITDA stieg auf 328,7 Mio. EUR; der Konzerngewinn nach Minderheiten erreichte 200,1 Mio. EUR.
- **Starker Produktionsanstieg:** Im dritten Quartal lag die Tagesproduktion bei 23.650 BOEPD – rund 60 % mehr als im zweiten Quartal.
- **Almonty-Verkäufe:** Realisierte Gewinne aus dem Teilverkauf von Almonty-Aktien steuerten rund 160 Mio. EUR zum EBITDA bei.
- **Jahresprognose 2026 angehoben:** Erwartet werden nun 340–360 Mio. EUR Umsatz und 420–440 Mio. EUR EBITDA.
- **Bohrprogramm und Finanzlage:** Die ersten sechs neuen Bohrplätze erzielten bis Ende Oktober einen Kapitalrückfluss von rund 59 %; die liquiden Mittel einschließlich kurzfristiger Wertpapiere betrugen zum 30. September rund 143,1 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Deutsche Rohstoff ist am 17.11.2026.
Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 71,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,36 % im
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12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 71,35EUR das entspricht einem Minus von -0,42 % seit der Veröffentlichung.
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