Asta Energy legt dank weltweiten Netzausbau kräftig zu - bestätigt Jahresziele
- Umsatz stieg in neun Monaten um gut 23 Prozent
- Ebitda wuchs um 39 Prozent, Gewinn verdoppelte sich
- Asta bestätigt Prognose und steuert auf Rekordjahr zu
OED (dpa-AFX) - Der Kupferspezialist Asta Energy profitiert weiterhin von einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor. Der Umsatz kletterte in den ersten neun Monaten 2026 im Jahresvergleich um gut 23 Prozent auf 649 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Dienstag im österreichischen Oed mitteilte. Zugleich legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen abseits von Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) um gut 39 Prozent auf 51 Millionen Euro zu. Den Gewinn unter dem Strich konnte Asta mit 32,9 Millionen Euro verdoppeln. 2026 steuert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf ein Rekordjahr zu. Die im August angehobene Jahresprognose 2026 bestätigte das Management um Vorstandschef Karl Schäcke.
Der Anbieter von kupferbasierten Lösungen für die Stromerzeugung profitiert derzeit erheblich vom weltweiten Netzausbau und Investitionen in erneuerbare Energien. Im laufenden Jahr sicherte sich Asta Energy mehrere neue Langzeitverträge mit namhaften Unternehmen wie Siemens Energy und Andritz . Erst Anfang November schloss der Konzern mit der Virginia Transformer Corporation, einem der führenden nordamerikanischen Hersteller von Leistungstransformatoren, den ersten Langzeitvertrag für den US-Markt ab./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 82,80 auf Tradegate BSX (16. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +54,82 %/+93,53 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ASTA Energy Solutions - A4214T - AT100ASTA001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ASTA Energy Solutions. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ASTA Energy Solutions AG übertrifft nach neun Monaten bereits das Ergebnis des Gesamtjahres 2025
- Bereinigtes EBITDA +39 % auf EUR 51,0 Mio.; Nettoergebnis auf EUR 32,9 Mio. verdoppelt
- Nettoliquidität von EUR 62,9 Mio.; operativer Cashflow mehr als verdoppelt
- EUR 17 Mio. für neues Recyclingwerk; Kapazitätsausbau im Plan, Werk in Bosnien vor Eröffnung
- Erster Langzeitvertrag für den US-Markt, eigenes Sales Office ab 2027
- Ausblick 2026: Prognose bestätigt - bereinigtes EBITDA von EUR 60-64 Mio. erwartet
Oed (Österreich), 17. November 2026 - Die ASTA Energy Solutions AG ("ASTA") hat nach neun Monaten das operative Ergebnis des gesamten Vorjahres bereits übertroffen: Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten drei Quartalen 2026 um 39,3 % auf EUR 51,0 Mio. und liegt damit über dem Wert des Geschäftsjahres 2025 von EUR 48,6 Mio. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 23,3 % auf EUR 649,0 Mio., das Nettoergebnis verdoppelte sich auf EUR 32,9 Mio. Die Nachfrage liegt in allen Absatzregionen weiterhin über den verfügbaren Kapazitäten. Mit dem planmäßigen Ausbau des Produktionsnetzwerks schafft ASTA die Voraussetzungen, dieses Nachfragepotenzial zunehmend in zusätzliches profitables Wachstum umzusetzen. Zugleich verbesserte sich der Produktmix zugunsten margenstarker Aufträge. "Wir haben beim Börsengang im Jänner gesagt, was wir vorhaben: Kapazitäten ausbauen, langfristige Kundenpartnerschaften abschließen, Recycling stärken. Nach neun Monaten zeigen die Zahlen, dass wir diesen Plan konsequent umsetzen. Mit diesem Rückenwind gehen wir ins Schlussquartal und wollen unser erstes Börsenjahr mit einem Rekordergebnis abschließen", sagt Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Energy Solutions AG.
.
ASTA Energy Solutions AG
ist ein führender Hersteller von hochwertigen Kupferkomponenten, insbesondere für Hochleistungstransformatoren, Generatoren und Elektromobilität. Das Unternehmen mit über 210 Jahren Erfahrung produziert maßgeschneiderte Kupferleiter (z. B. CTCs und Spezialleiter) und ist ein zentraler Akteur in der globalen Energiewende.
.
Kernkompetenzen und Produkte:
Energiebranche: Herstellung von Kupferkomponenten für Hochspannungstransformatoren und Generatoren, die den wachsenden Strombedarf decken.
.
Elektromobilität: Produktion von Kupferkomponenten (Hairpins) für E-Motoren, die für Effizienz und Leistungsdichte entscheidend sind.
.
Nachhaltigkeit: Mit der Initiative "ASTA recycles" werden Produktionsabfälle und Altkupfer in den Prozess zurückgeführt, was den Energiebedarf im Vergleich zur Primärgewinnung um bis zu 85 % senkt.
.
Struktur und Positionierung:
Die Gruppe hat Standorte in Österreich, Bosnien, Brasilien, Indien und China.
.
Siemens Energy ist ein Großinvestor und Kunde des Unternehmens, welches Anfang 2026 an die Börse ging.
ASTA profitiert stark vom Ausbau erneuerbarer Energien und der Netzwerke von Rechenzentren.
.
Zusammenfassend ist Asta Energy Solutions ein spezialisierter Kupferspezialist, der essenzielle Bauteile für die Infrastruktur der Energiewende und der Elektromobilität liefert.
Hat doch jeder 25 Aktien bekommen - ich auch.