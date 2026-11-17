Seit zwei Wochen bewegt sich die Aktie kaum vom Fleck und pendelt knapp oberhalb der wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie sowie einer markanten Unterstützung bei 308,54 US-Dollar seitwärts.

Doch der Blick auf die letzten Wochen mahnt zur Vorsicht: Ausgehend vom Rekordhoch Anfang Oktober bei 432,33 US-Dollar befindet sich der Kurs in einem klaren Abwärtstrend. Die aktuelle Verschnaufpause werten Charttechniker eher als Warnsignal – zumal ein wichtiger Befreiungsschlag über die Marke von 342,00 US-Dollar zuletzt gescheitert ist.

Das bärische Szenario: Rutscht der Kurs auf Tagesschlussbasis deutlich unter den 200-Tage-Durchschnitt (EMA 200) bei 302,28 US-Dollar, wäre das ein starkes Verkaufssignal. In diesem Fall könnten Anleger, die auf fallende Kurse setzen (Short-Positionen), das Ruder übernehmen und die Aktie vorläufig bis auf 255,55 US-Dollar drücken.

Das bullische Szenario: Für neue Hoffnung müssten die Käufer hingegen deutlich mehr Kraft zeigen: Erst wenn der 50-Tage-Durchschnitt bei 355,58 US-Dollar überzeugend geknackt wird, wäre der Weg für einen erneuten Angriff auf das Rekordhoch bei 432,33 US-Dollar wieder frei. Kurzfristig überwiegen allerdings klar die Risiken auf der Unterseite.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 302,30 US-Dollar

Kursziel : 255,55 US-Dollar

Renditechance via DN7FE3 : 100 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Palo Alto Networks Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2JX7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,97 - 4,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 263,0858 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 263,0858 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 316,65 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,80 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN7FE3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,98 - 4,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 370,726 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 370,726 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 316,65 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 255,55 US-Dollar Hebel: 5,78 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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