Die EU-Kommission hat für die umstrittene Transaktion nun offiziell grünes Licht gegeben und die Fusion ohne Auflagen genehmigt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass der Zusammenschluss keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken für den Europäischen Wirtschaftsraum mit sich bringt. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp betonte zudem auf der „Euro Finance Week“ in Frankfurt, das laufende Jahr sehr ordentlich zu beenden.

Aus charttechnischer Sicht lässt sich zwischen dem jüngsten Tief von Ende Oktober bei 35,59 Euro und dem Niveau um 40,35 Euro eine klassische „inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation“ erkennen – ein starkes Signal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Dafür muss allerdings die sogenannte Nackenlinie bei 40,20 Euro erst einmal nachhaltig geknackt werden.

Das bullische Szenario: Gelingt dieser Schritt, könnte der Kurs zunächst auf das aktuelle Jahreshoch bei 43,37 Euro klettern; rein rechnerisch wäre darüber hinaus sogar ein Anstieg auf 45,20 Euro drin.

Das bärische Szenario: Nach unten hin sollte die Aktie allerdings stabil bleiben: Der Bereich um 36,43 Euro (eine wichtige Unterstützung aus dem Sommer) sowie der knapp darüber verlaufende 200-Tage-Durchschnitt sollten nicht unterschritten werden, da ein Abwärtstrend andernfalls größere Risiken bis in Richtung 33,71 Euro und sogar 30,89 Euro freisetzen könnte.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 41,10 Euro

Kursziele : 43,37 und 45,20 Euro

Renditechance via DN6KBE : 135 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6KBE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,80 - 3,88 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 35,5451 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 35,5451 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,66 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 45,20 Euro Hebel: 10,19 Kurschance: + 135 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2HS1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,28 - 4,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 43,5086 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 43,5086 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,66 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,02 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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