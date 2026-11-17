ZUG, Schweiz, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Validix , Schweizer Anbieter von Kontrolllösungen für KI im Unternehmenseinsatz, hat heute die Atomic Claim Architecture vorgestellt. Mit der zum Patent angemeldeten Technologie können Unternehmen gezielt steuern und prüfen, welche Inhalte generative KI in ihrem Namen erzeugt.

Die Validix Atomic Claim Architecture ist eine sichere Governance-Ebene, die unabhängig von großen Sprachmodellen (LLMs) arbeitet und diese ergänzt. Sie begrenzt, was die Sprachmodelle erzeugen können, und prüft Inhalte vor ihrer Freigabe. Das Modell selbst wird nicht verändert, sodass Unternehmen die Architektur auf bereits genutzte ebenso wie auf künftig geplante KI-Tools anwenden können.

Generative KI schreibt schnell und überzeugend, kann aber auch Fakten falsch wiedergeben oder – im Fall sogenannter Halluzinationen – frei erfinden. In regulierten Branchen kann bereits eine einzige unbelegte Aussage zu behördlichen Maßnahmen, finanziellen Verlusten, rechtlichen Risiken sowie Reputationsschäden führen und das Risiko wächst mit jedem KI-generierten Inhalt.

Validix überwacht die zugrunde liegenden Belege kontinuierlich. In der Praxis bedeutet das: Marketing- und Vertriebsteams können ihre Kommunikation über die Validix-Plattform darauf prüfen, ob die Informationen durch aktuelle Belege gestützt sind.

Warum das für regulierte Branchen wichtig ist

In regulierten Branchen sind Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Informationen nicht nur eine Frage des Vertrauens, sondern eine entscheidende geschäftliche und regulatorische Anforderung. Allein im Pharmasektor haben sich die seit 2010 weltweit dokumentierten behördlichen Geldbußen und Vergleichszahlungen für Unternehmen auf mehr als 66 Milliarden US-Dollar* summiert. Das verdeutlicht die erheblichen finanziellen Folgen von Compliance-Verstößen wie irreführenden Aussagen, unzutreffenden Informationen oder unterlassenen Offenlegungen.

Lluis Pallarès, Mitgründer von Validix, sagt: „Jede Organisation, die KI für ihre Kommunikation einsetzt, steht mit ihrem Namen für das ein, was die Technologie sagt. Diese Verantwortung kann nicht an ein Sprachmodell delegiert werden. Unsere zum Patent angemeldete Architektur leitet aus belastbaren Belegen verbindliche Grenzen dafür ab, welche Aussagen KI treffen darf, und macht die Freigabe zu einer eigenständigen, kontrollierten Entscheidung – ohne dass bestehende KI-Modelle verändert werden müssen. KI generiert. Validix kontrolliert."