SYDNEY, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets , ein führender Multi-Asset-Broker, gab heute die Einführung seines offiziellen Plugins für ChatGPT und Claude bekannt, das Echtzeit-Asset-Tracking und Wirtschaftsinformationen direkt in dialogbasierte KI-Plattformen integriert.

Die neue Integration ermöglicht es Händlern, Investoren und Marktbeobachtern, globale Vermögenswerte zu analysieren, ohne ihre Chat-Oberfläche zu verlassen oder zwischen Finanz-Dashboards zu wechseln.

Das VT Markets-Plugin wurde entwickelt, um die tägliche Recherche zu vereinfachen und bietet umfassende Daten und visuelle Analysen für Devisen, Rohstoffe, globale Indizes und Aktien. Nutzer können sich sofort Kursbewegungen anzeigen lassen, die größten Gewinner und Verlierer hervorheben, die Marktstimmung verfolgen und bei Bedarf anschauliche Diagramme erstellen.

Das Plugin hilft Händlern außerdem dabei, Marktentwicklungen frühzeitig zu erkennen. Von Entscheidungen der Zentralbanken bis hin zu Unternehmensergebnissen: Nutzer können sich umgehend über anstehende Termine informieren und sich bereits im Vorfeld bedeutender Marktveränderungen auf mögliche Kursbewegungen vorbereiten.

Wichtigste Funktionen des VT Markets-Plugins:

Multi-Asset-Daten: Zugang zu Devisen, Rohstoffen, globalen Indizes und Aktien.

Zugang zu Devisen, Rohstoffen, globalen Indizes und Aktien. Visuelle Diagramme und Marktbewegungen: Sofortige Anzeige von Kursverlaufsdiagrammen, den größten Gewinnern und Verlierern sowie der allgemeinen Marktstimmung.

Sofortige Anzeige von Kursverlaufsdiagrammen, den größten Gewinnern und Verlierern sowie der allgemeinen Marktstimmung. Integration des Wirtschaftskalenders: Live-Tracking für anstehende makroökonomische Ankündigungen und Unternehmensgewinne.

Live-Tracking für anstehende makroökonomische Ankündigungen und Unternehmensgewinne. Reibungsloses Frage-Antwort-Format: Wandeln Sie einfache, dialogorientierte Anfragen in strukturierte Marktübersichten um.

Durch diese Integration stellt VT Markets umfassende Marktinformationen genau dort bereit, wo die tägliche Marktforschung stattfindet. Indem sie die Finanzanalyse vereinfachen, ermöglichen die ChatGPT- und Claude-Plugins Marktteilnehmern weltweit, globale Vermögenswerte zu bewerten, Makrotrends zu verfolgen und Rohdaten sofort in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Mit Blick auf die Zukunft plant VT Markets die Einführung einer sicheren Kontoanbindung für die Plugins, sodass Händler ihre Portfolios einsehen und Aufträge direkt im Chat erstellen können.

Haftungsausschluss: VT Markets übernimmt keine Gewähr dafür, dass die hier bereitgestellten Informationen korrekt, aktuell oder vollständig sind; Sie sollten sich daher nicht darauf verlassen. Die hier bereitgestellten Informationen stammen von einem Dritten und sind nicht als Empfehlung, als Angebot zum Kauf oder Verkauf, als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Finanzinstrumenten oder als Aufforderung zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie zu verstehen. Wir empfehlen allen Lesern dieses Beitrags, sich selbst beraten zu lassen. Ohne die Zustimmung von VT Markets ist die Vervielfältigung oder Weiterverbreitung dieser Informationen nicht gestattet.

KI-generierte Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Bitte treffen Sie Ihre Entscheidungen nach eigenem Ermessen.

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