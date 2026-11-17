YOC: Ertragskraft im dritten Quartal 2026 weiter verbessert
Weniger Umsatz, mehr Ertrag: YOC steigert trotz schwachem dritten Quartal die Profitabilität. CTV-Wachstum und sinkende Kosten sollen 2027 neuen Schwung bringen.
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- Der Umsatz der ersten neun Monate 2026 sank leicht auf 25,8 Mio. Euro (Vorjahr: 26,6 Mio. Euro); im dritten Quartal blieb er deutlich hinter den Erwartungen zurück.
- Der Anteil von Videowerbung wuchs kontinuierlich, insbesondere dank des zunehmenden Geschäfts mit Connected TV (CTV).
- Die Rohertragsquote stieg in den ersten neun Monaten von 42,7 % auf 43,2 % und erreichte im dritten Quartal mit 43,6 % den höchsten Stand der letzten vier Quartale.
- Das EBITDA erhöhte sich um 27 % auf 1,5 Mio. Euro; der Konzernfehlbetrag verringerte sich von 0,9 Mio. auf 0,5 Mio. Euro. Dazu trug eine Forschungszulage von 0,8 Mio. Euro bei.
- Automatisierung und Prozessoptimierung sollen die jährliche Fixkostenbasis ab 2027 um bis zu 1,0 Mio. Euro senken.
- Für 2027 setzt YOC auf profitables Wachstum und strebt eine Rohertragsquote von 45 % bis 46 % an.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei YOC ist am 17.11.2026.
Der Kurs von YOC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,0100EUR das entspricht einem Minus von -5,94 % seit der Veröffentlichung.
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