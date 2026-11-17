Nvidia schließt Huang-Comeback aus
Kein Weg zurück
Mehr als 180.000 Menschen fordern die Rückkehr von Jensen Huang. Doch Nvidia stellt sich quer. Die Aktie hat innerhalb eines Monats 27 Prozent verloren.
- Über 180.000 fordern Huangs Rückkehr zu Nvidia
- Nvidias Verwaltungsrat schließt ein Comeback aus
- Aktie verliert 27 Prozent, 800 Milliarden Börsenwert
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Während sich immer mehr Investoren und prominente Persönlichkeiten für eine Rückkehr Huangs einsetzen, schließt der Verwaltungsrat von Nvidia laut CNBC ein Comeback des ehemaligen Konzernchefs aus. Statt über eine Wiedereinsetzung zu verhandeln, soll sich das Gremium weiterhin auf die laufenden Ermittlungen gegen Huang konzentrieren.
180.000 Unterstützer – sogar Trump schaltet sich ein
Der Widerstand gegen Huangs Ausscheiden wächst derweil weiter. Eine Onlinepetition mit dem Titel "Stand With Jensen" hat inzwischen mehr als 180.200 Unterschriften gesammelt. Zu den prominenten Unterstützern zählen Tesla-Chef Elon Musk, Epic-Games-Chef Tim Sweeney und Y-Combinator-Chef Garry Tan.
Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Montag zu der Debatte. Er erklärte, dass er gegen eine Rückkehr Huangs an die Nvidia-Spitze nichts einzuwenden hätte. Die nationale Sicherheit der USA sei seiner Einschätzung nach nicht gefährdet worden.
Rückendeckung erhält Huang außerdem von bedeutenden Investoren. Brad Gerstner von Altimeter Capital und Gavin Baker von Atreides Management forderten Nvidia auf, bei der Nachfolgesuche keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen.
Nvidia verliert 800 Milliarden US-Dollar an Börsenwert
Die Unsicherheit über die Zukunft des Konzerns hinterlässt deutliche Spuren an der Börse. Die Nvidia-Aktie beendete den Montag mit einem Minus von 4,12 Prozent bei 156,14 US-Dollar. Auf Monatssicht beläuft sich das Minus inzwischen auf 27 Prozent. Seit dem Bekanntwerden der Huang-Affären sind damit rund 800 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet worden.
Einschätzung: Die klare Haltung des Verwaltungsrats zeigt, dass Nvidia die laufenden Ermittlungen offenbar höher gewichtet als die Forderungen nach einer schnellen Rückkehr Huangs.
Allerdings könnte sich diese Entscheidung erneut negativ auf den Aktienkurs und die weitere Entwicklung von Nvidia auswirken. Denn Huang verfügt über enge Beziehungen zu wichtigen Kunden, Zulieferern und politischen Entscheidungsträgern, die sich nicht ohne Weiteres ersetzen lassen.
Bei den heute Abend anstehenden Quartalszahlen muss die vorübergehende Konzernchefin Colette Kress nun das Vertrauen der Anleger stärken. Solange ein dauerhafter Nachfolger fehlt, dürfte die Unsicherheit über Nvidias Zukunft jedoch bestehen bleiben.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 143,0EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
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