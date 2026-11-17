Während sich immer mehr Investoren und prominente Persönlichkeiten für eine Rückkehr Huangs einsetzen, schließt der Verwaltungsrat von Nvidia laut CNBC ein Comeback des ehemaligen Konzernchefs aus. Statt über eine Wiedereinsetzung zu verhandeln, soll sich das Gremium weiterhin auf die laufenden Ermittlungen gegen Huang konzentrieren.

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Der Widerstand gegen Huangs Ausscheiden wächst derweil weiter. Eine Onlinepetition mit dem Titel "Stand With Jensen" hat inzwischen mehr als 180.200 Unterschriften gesammelt. Zu den prominenten Unterstützern zählen Tesla-Chef Elon Musk, Epic-Games-Chef Tim Sweeney und Y-Combinator-Chef Garry Tan.

Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Montag zu der Debatte. Er erklärte, dass er gegen eine Rückkehr Huangs an die Nvidia-Spitze nichts einzuwenden hätte. Die nationale Sicherheit der USA sei seiner Einschätzung nach nicht gefährdet worden.

Rückendeckung erhält Huang außerdem von bedeutenden Investoren. Brad Gerstner von Altimeter Capital und Gavin Baker von Atreides Management forderten Nvidia auf, bei der Nachfolgesuche keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen.

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Nvidia verliert 800 Milliarden US-Dollar an Börsenwert

Die Unsicherheit über die Zukunft des Konzerns hinterlässt deutliche Spuren an der Börse. Die Nvidia-Aktie beendete den Montag mit einem Minus von 4,12 Prozent bei 156,14 US-Dollar. Auf Monatssicht beläuft sich das Minus inzwischen auf 27 Prozent. Seit dem Bekanntwerden der Huang-Affären sind damit rund 800 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet worden.

Einschätzung: Die klare Haltung des Verwaltungsrats zeigt, dass Nvidia die laufenden Ermittlungen offenbar höher gewichtet als die Forderungen nach einer schnellen Rückkehr Huangs.

Allerdings könnte sich diese Entscheidung erneut negativ auf den Aktienkurs und die weitere Entwicklung von Nvidia auswirken. Denn Huang verfügt über enge Beziehungen zu wichtigen Kunden, Zulieferern und politischen Entscheidungsträgern, die sich nicht ohne Weiteres ersetzen lassen.

Bei den heute Abend anstehenden Quartalszahlen muss die vorübergehende Konzernchefin Colette Kress nun das Vertrauen der Anleger stärken. Solange ein dauerhafter Nachfolger fehlt, dürfte die Unsicherheit über Nvidias Zukunft jedoch bestehen bleiben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 143,0EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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