Laut der Bank lag die Ursache in einem vorübergehenden Softwareproblem in den eigenen Hardwaresystemen. Dadurch dauerten manche Kundentransaktionen länger als üblich. Bereits ab 11:30 Uhr US-Ostküstenzeit meldeten Nutzer Fehler.

Ein Softwarefehler bei JPMorgan Chase führte dazu, dass auch bei anderen Banken Zahlungen ins Stocken gerieten. Wie CNBC berichtet, traf die am Montag, dem 16. November, gemeldete Störung Teile des Privatkundengeschäfts.

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Warum die Panne über JPMorgan hinauswirkte

Auch andere große Banken tauchten in Störungsmeldungen auf. JPMorgan erklärte den Zusammenhang wie folgt: Wenn das Institut an einer Zahlung beteiligt war, konnten Verzögerungen auch die jeweilige Gegenpartei treffen. Eine Störung des gesamten Bankensystems habe es laut Unternehmensangaben jedoch nicht gegeben.

Die U.S. Bank erklärte, selbst nicht direkt betroffen zu sein. Allerdings mussten Kunden, die Geld an eine andere Bank schickten oder von dort erhielten, länger auf Zelle-Zahlungen warten. Hinter dem Bezahldienst stehen zahlreiche große US-Banken, darunter JPMorgan.

JPMorgan betonte gegenüber CNBC, dass Kunden weiterhin Zugriff auf ihre Konten und Gelder hätten. Es gebe keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit einem Cybervorfall. Auch CNBC-Reporter Eamon Javers berichtete, es gebe keine Anzeichen für die Beteiligung böswilliger Akteure.

Deutsche Kunden von JPMorgan Chase können seit diesem Jahr ein Tagegeldkonto bei Chase haben. Nach den ersten Erkenntnissen scheinen sie von der IT-Störung in den USA jedoch nicht betroffen zu sein.

JPMorgan-Aktie im Minus

Die JP-Morgan-Aktie schloss den gestrigen Handelstag mit einem Minus von rund 2,3 Prozent ab. Nachbörslich verlor die Aktie nochmals leicht an Wert und fiel zeitweise auf 337,80 US-Dollar je Anteilschein.

Fazit



Die Panne zeigt, wie schnell ein Softwarefehler bei einer einzelnen Bank den Zahlungsverkehr weiterer Institute ausbremsen kann. Für Kunden bedeutete das längere Wartezeiten. Konten und Gelder blieben laut JPMorgan zugänglich; Hinweise auf einen Cyberangriff gab es nicht.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 305,4EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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