Anlagenbauer Gea begibt Wandelschuldverschreibung über 300 Millionen Euro
- Gea nimmt über Wandelanleihe 300 Millionen Euro auf
- Laufzeit bis 2031, Zinssatz beträgt 1,25 Prozent
- Erlös dient allgemeinen Zwecken und Aktienrückkauf
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld. Diese habe ein Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro und eine Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Der Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 1,25 Prozent. Die Wandelanleihen werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wird ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 35 und 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt.
Den Nettoerlös will Gea für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Dazu gehöre auch die Finanzierung eines Teils des im August angekündigten Rückkaufs eigener Aktien./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,49 % und einem Kurs von 67,85 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
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GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -2,93 %/+12,78 % bedeutet.
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