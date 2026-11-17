Deutsche Bank fallen - kritische Berichte zu früheren Geschäften
AKTIE IM FOKUS
- Deutsche-Bank-Aktien verlieren 2,8 Prozent
- Medien kritisieren früheres Geschäftsgebaren der Bank
- Bank verweist auf alte Fälle und Behördenkontakte
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Bank haben am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Kursminus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu den umsatzstärksten Werten gezählt. Zuvor hatten zahlreiche Medien wie die "Financial Times" und der "Spiegel" kritische Berichte zum Geschäftsgebaren des Geldhauses in der Vergangenheit auf Basis eines Datenleaks veröffentlicht.
Die Deutsche Bank schrieb in einer ersten Reaktion von alten Themen, die viele Jahre zurücklägen. Die Bank sei heute eine andere. "Die Sachverhalte, die im Mittelpunkt der Medienberichte stehen, liegen viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte. Soweit relevant, haben wir diese Sachverhalte seinerzeit geprüft und eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet."/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 31,50 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +26,22 %/+56,12 % bedeutet.
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Wen interessiert das? Wer bei 10€ eingestiegen ist hat nichts falsch gemacht. Dein seit Jahrzehnten anhaltende stumpfe immer wiederkehrende Gelaber interessiert keinen hier. Umme 10, Umme 20 , Umme 30. du weisst dass och bei unter 10€ eingestiegen bin - das war die Umme 10 deiner frühkindlichen Phase. Und selbst das interessiert keinen hier. In 5 Jahren Umme 50 mit Dividende reicht mir