Hohe Goldpreise, neue Bohrergebnisse und wachsende Mineralressourcen rücken Kaliforniens historische Goldreviere wieder in den Fokus. Eine geplante Minenerweiterung mit niedrigen prognostizierten Förderkosten zeigt zudem, dass der Bundesstaat auch für etablierte Produzenten interessant bleibt.

Der kalifornische Goldrausch ist Geschichte – das Gold im Boden jedoch nicht. Davon ist jedenfalls Lode Gold Resources (ISIN: CA54019J1049, WKN: A415CV) überzeugt. Der Explorer richtet seinen Blick auf die historische Goldmine Fremont im Mariposa County. Das Unternehmen beschreibt das Projekt als „Lost in Time“ – eine Lagerstätte, deren Potenzial über Jahrzehnte weitgehend unbeachtet geblieben sei. In den 1930er-Jahren lieferte die Mine Erz mit durchschnittlich 10,7 Gramm Gold je Tonne. Damals lag der Goldpreis bei lediglich 35 USD je Feinunze. 1942 wurde der Betrieb im Zuge der kriegsbedingten staatlichen Maßnahmen zur Schließung nicht essenzieller Goldminen eingestellt. Eine Wiederaufnahme der Produktion erfolgte seither nicht.

Lode Gold sieht dennoch weiteres Potenzial für hochgradige Goldvorkommen. Die historischen Gehalte bilden dabei einen interessanten Ausgangspunkt für die weitere Exploration. Entscheidend wird sein, ob aktuelle Untersuchungen diese Erwartungen bestätigen und eine wirtschaftliche Wiedererschließung ermöglichen.

Historische Fremont-Goldmine mit neuem Potenzial

Die Mineralressourcenschätzung des Unternehmens aus diesem Jahr sieht 1,11 Millionen Unzen Gold in der angezeigten/gemessenen Kategorie und 1,99 Mio. Unzen in der abgeleiteten Kategorie. Doch die Schätzung umfasst nur drei der sieben identifizierten Lagerstätten von Fremont. Bislang lag der Fokus auf der Bewertung eines potenziellen Minenplans für die Lagerstätte Pine Tree-Josephine. Ende Oktober gab das Management des Unternehmens größere Ambitionen bekannt: Neben allen sieben Lagerstätten will man nun auch neun weitere, durch geologische Untersuchungen identifizierte Ziele untersuchen.

Über die weiteren Pläne für Fremont, das Explorationspotenzial des Projekts und die Perspektiven für eine Wiederbelebung des Goldbergbaus in Kalifornien sprach Wendy Chan, CEO von Lode Gold, kürzlich ausführlich im Interview mit Miningscout. Das vollständige Interview ist hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=DOKtFDZUBJg