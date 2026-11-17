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DIESE MITTEILUNG ENTHÄLT INSIDERINFORMATIONEN IM SINNE VON ARTIKEL 7 DER BRITISCHEN FASSUNG DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch, da diese durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 in britisches Recht übernommen wurde, sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch.

Duluth, USA / 17. November 2026 / IRW-Press / Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR) (TSXV: PLSR) (OTCQB: PSRHF) („Pulsar“ oder das „Unternehmen“), ein auf Primärhelium spezialisiertes Unternehmen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es im Anschluss an seine Mitteilungen vom 30. Juni 2026, 3. August 2026 und 1. Oktober 2026 die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) für das kommerzielle Angebot (das „Angebot“) erhalten hat, das das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pulsar Helium MN Inc. mit Chart Energy & Chemicals, Inc. („Chart“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Baker Hughes Company („Baker Hughes“), zur Lieferung von Ausrüstung für den von Pulsar geplanten Edelgas-Hub in Minnesota (die „Transaktion“) abgeschlossen hat.

Das Angebot sieht die Lieferung von Ausrüstung für Folgendes vor: (i) eine Reinigungs- und Verflüssigungsanlage für Helium mit einer Kapazität von 861 Litern pro Stunde, was bei kontinuierlichem Nennbetrieb einer Jahresproduktion von etwa 7,5 Millionen Litern flüssigem Helium (etwa 200 Millionen Standardkubikfuß gasförmigem Helium) entspricht (die „Heliumanlage“); sowie (ii) eine CO₂-Anlage mit einer Abscheidungskapazität von 300 Tonnen pro Tag, die voraussichtlich jährlich über 100.000 Tonnen flüssiges CO₂ produzieren wird (die „CO₂-Anlage“ sowie zusammen mit der Heliumanlage die „Anlage“).

Bestimmte zusätzliche Komponenten im Zusammenhang mit der CO₂-Anlage, unter anderem für die Lagerung und Verladung von CO₂, sowie Dienstleistungen zur Standortunterstützung fallen nicht unter den derzeitigen Lieferumfang für Ausrüstung und werden gesondert behandelt. Die Herstellung der Ausrüstung soll über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren nach Eingang der Zahlung für Meilenstein 2 (wie nachfolgend definiert) erfolgen. Einige der im Angebot enthaltenen Ausrüstungsgegenstände, die speziell im Zusammenhang mit der Helium-Verflüssigungsanlage stehen, wurden bereits gefertigt.

Der Gesamtpreis für die Lieferung der Ausrüstung beläuft sich auf 85,5 Millionen USD. Er ist in Raten bei Erreichen bestimmter Meilensteine vollständig in bar zahlbar. Der Preis entspricht nicht den Gesamtinstallationskosten der Anlage. Er berücksichtigt weder Steuern, Zölle und Abgaben, noch Kosten für Installation und Inbetriebnahme, für die Infrastruktur am Standort, für Netzanschlüsse sowie bestimmte sonstige Kosten des Eigentümers und Dritter.

Nach Erhalt der endgültigen Genehmigung der TSXV am 3. November 2026 hat das Unternehmen gemäß dem Angebot aus vorhandenen Barmitteln eine erste Zahlung in Höhe von 5.025.000 USD an Chart geleistet (die „erste Zahlung“). Die erste Zahlung umfasste die erste Meilensteinzahlung in Höhe von 5 % bzw. 4.275.000 USD („Meilenstein 1“) sowie die Meilensteinzahlung in Höhe von 750.000 USD gemäß der bestehenden begrenzten Arbeitsfreigabe („LNTP“). Alle LNTP-Beträge (insgesamt 1.000.000 USD, einschließlich der bereits geleisteten Anzahlung in Höhe von 250.000 USD) werden in voller Höhe auf die im Rahmen des Angebots zahlbaren Beträge angerechnet.

Für den 31. Januar 2027 ist eine Zahlung in Höhe von 8,55 Millionen USD vorgesehen, die die Beschaffung von Artikeln mit langer Vorlaufzeit ermöglicht („Meilenstein 2“). Wird diese Zahlung bis zu diesem Zeitpunkt nicht geleistet, tritt für das Projekt automatisch eine Aussetzungsfrist von bis zu 180 Tagen in Kraft, während der die für die Heliumverflüssigungsanlage reservierte Ausrüstung geschützt bleibt, Pulsar nicht zur Zahlung von Meilenstein 2 verpflichtet ist und allein aufgrund der Aussetzung keine Stornierungsgebühren anfallen. Nach Ablauf der Aussetzungsfrist werden die Parteien einen Einigungsversuch darüber unternehmen, ob das Projekt fortgesetzt, die geschäftlichen Vereinbarungen geändert oder das Projekt beendet werden soll. Das Unternehmen beabsichtigt derzeit, diese Zahlung aus vorhandenen Barmitteln zu finanzieren.

Die verbleibenden Meilensteine, die zusammen mit den oben genannten den Gesamtbetrag von 85,5 Millionen USD ausmachen, beziehen sich auf Aktivitäten in den Bereichen Technik, Beschaffung, Fertigung und Lieferbereitschaft. Diese beinhalten unter anderem die Erstellung von Rohrleitungs- und Instrumentierungsplänen („P&IDs“) für die Gefahren- und Betriebsfähigkeitsprüfung sowie für die Fertigung, die Bestellung von Materialien für die Vorbehandlung und die Hauptkolonnen, die Bestätigung, dass alle wichtigen Ausrüstungsgegenstände versandbereit sind, sowie die Einreichung der endgültigen Unterlagen durch Chart. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an Finanzierungsalternativen für die verbleibenden Zahlungen.

Stornierungsbedingungen

Kündigt Pulsar aus eigenen Gründen, richten sich die Stornierungszahlungen nach dem Stand der erbrachten Leistungen. Sie reichen von 0 % bei Projektvergabe bis zu maximal 70 % des gesamten Auftragswerts nach Übergabe der endgültigen Projektdokumentation durch Chart. Für einen Meilenstein fällt keine Stornierungszahlung an, sofern die entsprechende Meilensteinzahlung nicht bereits fällig war und geleistet wurde.

Im Zusammenhang mit der Transaktion ist keine Vermittlungsprovision zahlbar. Chart ist im Verhältnis zum Unternehmen eine unabhängige Partei.

Im Namen von Pulsar Helium Inc.

„Cliff Cain“

Chief Executive Officer

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Pulsar Helium Inc.

connect@pulsarhelium.com

+ 1 (218) 203-5301 (USA/Kanada)

+44 (0)2033 55 9889 (Vereinigtes Königreich)

https://pulsarhelium.com

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Strand Hanson Limited

(Nominated & Financial Adviser)

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+44 (0) 207 409 3494

Canaccord Genuity Limited

(Sole Broker)

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+44 (0) 207 523 8000

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(Public Relations)

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+ 1 (218) 203-5301

pulsarhelium@velocitypublicrelations.com

Yellow Jersey PR Limited

(Financial Public Relations)

Charles Goodwin

+44 777 5194 357

pulsarhelium@yellowjerseypr.com

Über Pulsar Helium Inc.

Pulsar Helium Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das am AIM-Markt der Londoner Börse (Vereinigtes Königreich) notiert und an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol PLSR (Kanada) sowie am OTCQB unter dem Tickersymbol PSRHF (USA) geführt wird. Das Explorations- und Entwicklungsportfolio von Pulsar besteht aus seinem Vorzeige-Heliumprojekt Topaz in Minnesota, dem Projekt Falcon in Michigan (beide in den USA) und dem Heliumprojekt Tunu in Grönland. Pulsar fungiert an diesen Projektstandorten als Pionierunternehmen, da bei jedem der Projekte primäre Heliumvorkommen identifiziert wurden, die nicht mit der Produktion von Kohlenwasserstoffen in Verbindung stehen. Unabhängig davon treibt das Unternehmen sein geplantes Rare Gas Hub-Projekt in Minnesota voran.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder erörtern (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „wird wahrscheinlich dazu führen“, „wird voraussichtlich“, „erwartet“, „wird fortgesetzt“, „wird erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „geschätzt“, „beabsichtigt“, „plant“, „Prognose“, „Vorhersage“, „Strategie“, „Ziel“ und „Ausblick“) sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: das vom Unternehmen geplante Rare Gas Hub-Projekt und die Anlage, einschließlich des geplanten Betriebs, der Kapazität, der Reinheit, der Produktion, der Leistung und der Inbetriebnahme derselben; die Fähigkeit des Unternehmens, die verbleibenden Meilensteinzahlungen im Rahmen des Angebots zu leisten, sowie den Zeitplan und die Durchführung der im Angebot vorgesehenen Arbeiten; die angegebene Auslegungskapazität der Heliumanlage von 861 Litern pro Stunde und die entsprechende Jahresproduktion von etwa 7,5 Mio. Litern flüssigem Helium bzw. etwa 200 Mio. Standardkubikfuß gasförmigem Helium bei kontinuierlichem Nennbetrieb; die angegebene Abscheidungskapazität der CO2-Anlage von 300 Tonnen pro Tag und die erwartete Jahresproduktion von über 100.000 Tonnen flüssigem CO2; den Zeitpunkt der Zahlung für Meilenstein 2 und der nachfolgenden Meilensteinzahlungen; den Beginn der Beschaffung von Vorlaufartikeln nach Zahlung von Meilenstein 2; die voraussichtliche Fertigungsdauer; die Aussetzungsklauseln und deren Anwendung; die Stornierungsklauseln und die Höhe etwaiger Stornierungszahlungen; die fortgesetzte Erarbeitung von Finanzierungsalternativen durch das Unternehmen für die verbleibenden Zahlungen; sowie die verbleibenden Arbeiten und Kosten, die für die Errichtung der Anlage erforderlich sind und nicht im Preis für die Ausrüstungslieferung enthalten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können Schätzungen beinhalten und basieren auf Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der Kapitalkosten; die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung des künftigen Kapital- und Betriebsbedarfs des Unternehmens; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen; die Fähigkeit von Chart, die Ausrüstung gemäß dem im Angebot vorgesehenen Projektzeitplan zu liefern; die Übereinstimmung der Ausrüstung mit den angegebenen Konstruktionsspezifikationen und Leistungszielen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, einen geeigneten Standort für die Anlage und die dazugehörige Infrastruktur zu akzeptablen Bedingungen zu sichern.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem, dass Pulsar möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen oder die entsprechenden Meilensteinzahlungen gemäß dem Angebot zu leisten, was zur Aussetzung, Verzögerung oder Beendigung des Projekts führen könnte; das Risiko, dass das Unternehmen zu dem Schluss kommt, dass eine Eigenkapitalfinanzierung notwendig oder ratsam ist, was zu einer Verwässerung für die Aktionäre führen würde; das Risiko, dass sich die Parteien nach einer etwaigen Aussetzungsphase nicht darauf einigen können, die kommerziellen Vereinbarungen fortzuführen oder anzupassen; das Risiko, dass Stornierungszahlungen fällig werden könnten, falls Pulsar beschließt, den Vertrag aus eigenen Gründen zu kündigen; das Risiko, dass die gesamten Installationskosten der Anlage, einschließlich Steuern, Abgaben, Zölle, Installation, Inbetriebnahme, Standortinfrastruktur und anderer Kosten, die nicht im Preis für die Ausrüstungslieferung enthalten sind, wesentlich höher ausfallen könnten als erwartet; das Risiko, dass die im Rahmen des Angebots zu liefernden Ausrüstungsgegenstände möglicherweise nicht den erwarteten Zustand, die erwartete Leistung, die Fertigstellungsanforderungen oder projektspezifische Anforderungen erfüllen oder nicht wie erwartet oder gar nicht funktionieren; das Risiko, dass die tatsächlichen Vorlaufzeiten aufgrund von Engpässen in der Lieferkette, Fertigungsverzögerungen oder anderen Faktoren erheblich von den im Angebot vorgesehenen abweichen könnten; das Risiko, dass die tatsächliche Produktionskapazität, die Produktreinheit und die Rückgewinnungsraten erheblich von den angegebenen Auslegungsspezifikationen abweichen könnten; das Risiko, dass die erforderlichen staatlichen Regulierungs-, Umweltprüfungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsschritte nicht abgeschlossen werden oder sich verzögern; die Marktbedingungen für Helium- und CO₂-Produkte; sowie weitere oben genannte Faktoren und die Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 3. Februar 2026 für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, welches unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors zu bewerten oder das Ausmaß zu bestimmen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden, und dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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Die Pulsar Helium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 0,645CAD auf Tradegate BSX (16. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.