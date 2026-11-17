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NurExone hat das Finale des renommierten EIT Health Catapult erreicht. Ehemalige Teilnehmer wie SparingVision und PhagoMed zeigen, welche Chancen dieses auf lebensverändernde Ideen ausgerichtete europäische Netzwerk für Biotech-Start-ups eröffnen kann. Für NurExone soll das Finale die Aufmerksamkeit internationaler Investoren und potenzieller Industriepartner auf die eigene Exosomen-Plattform lenken.

Mit einem Netzwerk von mehr als 400 Investoren feiert der EIT Health Catapult im Jahr 2026 seine zehnte Ausgabe. Unter den nur drei Finalisten in der Kategorie „Life Sciences“ befindet sich die NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU | ISIN: CA67059R1091), die ihre Exosomen-Plattform für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt. Am 24. November wird das Unternehmen beim Finale des EIT Health Summit in Madrid vor Investoren und Industrievertretern pitchen. Für NurExone bietet dies die Gelegenheit, internationale Sichtbarkeit zu erlangen und potenzielle Partner auf seine Technologie aufmerksam zu machen. Doch welche Auswirkungen kann eine solche Auszeichnung tatsächlich haben?

Ein europäisches Netzwerk mit bemerkenswerten Erfolgsgeschichten

Frühere Ausgaben zeigen, dass eine Teilnahme zu weit mehr als nur einem prestigeträchtigen Auftritt führen kann. Das französische Biotech-Unternehmen SparingVision gewann 2019 die Kategorie Biotech. Bereits im Oktober 2020 folgte eine Finanzierungsrunde über 44,5 Millionen Euro, um die Entwicklung einer Gentherapie gegen Retinitis pigmentosa voranzutreiben. Im Jahr 2022 kamen in einer Series-B-Finanzierungsrunde weitere 75 Millionen Euro hinzu.

Ein weiteres Beispiel ist PhagoMed: Das österreichische Unternehmen belegte 2020 den zweiten Platz in der Kategorie Biotech und wurde 2021 von der BioNTech SE (WKN: A2PSR2 | ISIN: US09075V1026) übernommen. Der Mainzer Konzern verfolgte das Ziel, die Technologie weiterzuentwickeln, um gezielte antibakterielle Wirkstoffe zu schaffen. Auch der Medizintechnik-Spezialist STIL zeigt, dass die Kontakte weit über das Finale hinausreichen können. Als ehemaliger Catapult-Teilnehmer sicherte sich das Unternehmen laut EIT Health 4,6 Millionen Euro vom Europäischen Innovationsrat (EIC) und baute seine Aktivitäten international aus. Insgesamt haben ehemalige Catapult-Teilnehmer seit Beginn des Programms mehr als 550 Millionen Euro durch Zuschüsse, Finanzierungen und Übernahmen eingeworben.

Starke Industriepartner und Investorennetzwerk

Nach Angaben der Organisatoren hat der EIT Health Catapult seit 2016 mehr als 300 Start-ups unterstützt. Das Programm bringt junge Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences und HealthTech mit Investoren, Industrievertretern und Experten zusammen. In der aktuellen zehnten Ausgabe durchliefen 28 Start-ups die Auswahlphase. Sieben schafften es ins Finale, darunter NurExone neben den Life-Sciences-Unternehmen FcR Therapeutics aus den Niederlanden und Panosome aus Deutschland. Eine internationale Jury aus Investoren bewertete die Geschäftsmodelle, Technologien und Entwicklungsperspektiven. In jeder der beiden Kategorien wird ein Preisgeld von 30.000 Euro vergeben.

Zu den Industriepartnern gehört die AstraZeneca PLC (WKN: 886455 | ISIN: GB0009895292). Der Pharmakonzern bietet ausgewählten Gewinnern unter anderem Kontakte zu seinem globalen Innovationsnetzwerk, Mentoring durch Führungskräfte sowie Zugang zu Forschungs- und Entwicklungsstandorten. Darüber hinaus sorgt der „Alex Casta Audience Award“ für internationale Sichtbarkeit: Das Gewinnerunternehmen erhält eine Präsentation auf dem Nasdaq-Tower am New Yorker Times Square.

Für NurExone zählt der nächste Entwicklungsschritt

NurExone bringt eine Exosomen-Plattform mit, die darauf ausgelegt ist, therapeutische Wirkstoffe gezielt zu transportieren. Der Hauptkandidat, ExoPTEN, kombiniert Exosomen mit einer siRNA, die auf das PTEN-Protein abzielt. Der Ansatz wird zunächst für akute Rückenmarksverletzungen entwickelt, während auch Schäden am Sehnerv präklinisch untersucht werden. Für die Anwendung bei akuten Rückenmarksverletzungen wurde bereits sowohl von der US-amerikanischen FDA als auch von der europäischen EMA der Orphan-Drug-Status (Status als Arzneimittel für seltene Leiden) erteilt.

Für die klinische Entwicklung bleibt die Herstellung nach GMP-Standards ein entscheidender Schritt. Zu diesem Zweck unterzeichnete NurExone im August eine verbindliche Absichtserklärung mit dem US-Unternehmen Made Scientific zur Herstellung von Exosomen. Nach Unternehmensplänen sind die ersten GMP-Chargen für die erste Jahreshälfte 2027 vorgesehen. Das Management strebt an, im selben Zeitraum auch den IND-Antrag (Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats) bei der FDA einzureichen, was die Grundlage für den Start einer klinischen Studie für ExoPTEN bilden soll.

Das Erreichen des Finales ist somit eine Anerkennung der wissenschaftlichen und strategischen Leistungen von NurExone durch ein europäisches Expertengremium und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, Kontakte zu Investoren und Industriepartnern zu knüpfen. Die Beispiele ehemaliger Teilnehmer zeigen, dass das Catapult-Netzwerk zu Finanzierungen und sogar zu Unternehmensübernahmen führen kann. Für NurExone wird entscheidend sein, ob dieser internationalen Aufmerksamkeit konkrete Partnerschaften und vor allem klinische Ergebnisse folgen.

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: „Verteiler NurExone“ und/oder “Nebenwerte”.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

https://eithealth.eu/programmes/catapult/

https://www.eit.europa.eu/news-events/news/eit-health-catapult-10th-ed ...

https://eithealth.eu/news-article/europes-next-generation-of-elite-hea ...

https://eithealth.eu/news-article/9-start-ups-reach-the-eit-health-cat ...

https://biorn.org/europes-top-health-start-ups-take-centre-stage-eit-h ...

https://www.eit.europa.eu/node/5351

https://www.bioworld.com/articles/689657-sparingvision-closes-75m-b-ro ...

https://www.biorn.org/post/three-eit-health-supported-start-ups-will-r ...

https://www.bioworld.com/articles/694612-methinks-sets-sights-on-fda-a ...

https://www.benzinga.com/content/46188648/methinks-ai-receives-fda-510 ...

https://practicalneurology.com/news/fda-clears-ai-software-tool-for-au ...

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/14/3295329/0/en/Nur ...

https://www.biospace.com/press-releases/nurexone-biologic-inc-announce ...

https://www.barchart.com/story/news/33654089/nurexone-biologic-finalis ...

https://www.eupoliticstoday.com/article/898719158-nurexone-announces-c ...

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