-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 15,70 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +12,78 %/+119,30 % bedeutet.