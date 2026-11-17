CONSUL Weltreisen setzt auf digitale Innovation und persönlichen Service – die Travel App begleitet Kunden vor, während und nach ihrer Reise.

Hannover, 17. November 2026. Vor einem Jahr hat der auf exklusive Individualreisen, Luxusreisen und Privatjet-Kreuzflüge spezialisierte Reiseveranstalter CONSUL Weltreisen einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft gemacht: Mit der Einführung einer digitalen Travel App wurde ein neuer Service geschaffen, der die Reiseorganisation für Kunden deutlich komfortabler gestaltet.

Ein Jahr nach dem erfolgreichen Launch zieht das Unternehmen eine positive Bilanz. Die digitale Reisebegleitung ist heute fester Bestandteil des Servicekonzepts von CONSUL Weltreisen und wird den Kunden für ihre Reisen zur Verfügung gestellt. https://consul-weltreisen.com/

Das Besondere: Die App verbindet die Vorteile moderner Technologie mit dem persönlichen Service eines spezialisierten Luxusreiseveranstalters.

Die gesamte Reise in der Hosentasche

Ob eine exklusive Safari durch Afrika, eine außergewöhnliche Weltreise, eine Luxuskreuzfahrt oder ein Privatjet-Kreuzflug rund um den Globus – mit der Travel App haben Kunden ihre wichtigsten Reiseinformationen jederzeit griffbereit.

Statt umfangreicher Papierunterlagen, verschiedener E-Mails und einzelner Dokumente bietet die Anwendung eine zentrale digitale Plattform, auf der sich die Reise übersichtlich und ansprechend präsentiert.

Die App ermöglicht unter anderem:

1. Persönlicher Reiseverlauf

Der komplette Reiseverlauf wird übersichtlich dargestellt. Kunden können ihre einzelnen Reisestationen, Tagesprogramme, geplanten Aktivitäten und weitere Informationen bequem auf ihrem Smartphone abrufen.

2. Reiseunterlagen an einem Ort

Fluginformationen, Hotelreservierungen, Reisebestätigungen, Voucher und weitere wichtige Dokumente können zentral bereitgestellt werden. Damit entfällt die aufwendige Suche nach einzelnen Unterlagen.

3. Informationen zu Hotels und Reisezielen

Die digitale Reisepräsentation kann mit Bildern, Beschreibungen und Informationen zu ausgewählten Hotels, Restaurants, Sehenswürdigkeiten und besonderen Erlebnissen ergänzt werden.

So beginnt die Vorfreude bereits lange vor Reiseantritt.

4. Wichtige Informationen vor der Abreise

Packlisten, Reisehinweise, Informationen zu Einreisebestimmungen und weitere organisatorische Details können innerhalb des persönlichen Reiseportals bereitgestellt werden.

5. Offline-Zugriff auf Reiseinformationen

Ein besonderer Vorteil auf Fernreisen: Kunden können ihre Reiseinformationen einschließlich der hinterlegten Bilder und Dokumente für die Offline-Nutzung speichern.

Damit bleiben wichtige Informationen auch während eines Fluges, auf einer Safari oder in Regionen ohne zuverlässige Internetverbindung verfügbar.

6. Reisen gemeinsam erleben und teilen

Reiseverläufe können mit Familienmitgliedern oder Freunden geteilt werden. So lassen sich gemeinsame Reisepläne einfacher abstimmen.

7. Alle Reisen auf einer Plattform

Die Anwendung bietet nicht nur Zugriff auf die aktuelle Reise. Auch geplante und bereits durchgeführte Reisen lassen sich übersichtlich organisieren.

Damit entsteht für die Kunden eine persönliche digitale Reisehistorie.

Luxus bedeutet heute auch Einfachheit

Für Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen, ist die Einführung der Travel App ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie.

„Unsere Kunden erwarten außergewöhnliche Reiseerlebnisse, erstklassige Hotels und eine perfekte Organisation. Für uns gehört dazu aber auch, dass Reisen möglichst unkompliziert und komfortabel sein muss. Mit unserer Travel App haben unsere Gäste ihre gesamte Reise praktisch in der Hosentasche. Das ist ein echter Mehrwert – gerade bei komplexen Individualreisen mit mehreren Stationen oder unseren Privatjet-Kreuzflügen rund um die Welt.“

Die Digitalisierung ersetzt dabei ausdrücklich nicht den persönlichen Kontakt. https://www.instagram.com/der_luxusreise_experte/

„Ganz im Gegenteil. Unsere Philosophie ist es, die persönliche Betreuung durch unsere Travel Designer mit den Möglichkeiten moderner Technologie zu verbinden. Unsere Kunden haben weiterhin ihre persönlichen Ansprechpartner. Gleichzeitig können sie jederzeit auf ihre Reiseinformationen zugreifen. Genau diese Kombination macht für uns modernen Luxusreiseservice aus“, erklärt Bischoff.

Besonders wertvoll bei komplexen Luxusreisen

Ihre Stärken spielt die digitale Reisebegleitung insbesondere bei außergewöhnlichen Reisen mit mehreren Destinationen aus.

Ein Beispiel sind die Rundreisen von CONSUL Weltreisen, bei denen Gäste innerhalb weniger Wochen verschiedene Kontinente bereisen.

Bei der Weltreise 2026 stehen unter anderem die Karibik, die Atacama-Wüste in Chile, die Osterinsel, Bora Bora, Australien, Indonesien, Kambodscha und die Malediven auf dem Programm.

Gerade bei solchen Reisen mit zahlreichen Hotels, Transfers, Ausflügen, Visa und Einreiseformalitäten und individuellen Programmpunkten bietet die digitale Reiseorganisation einen erheblichen Komfortgewinn.

Jeder Reiseteilnehmer kann sich jederzeit über den Reiseverlauf und die nächsten Programmpunkte informieren.

Digitalisierung mit persönlicher Handschrift

CONSUL Weltreisen verfolgt mit der Travel App einen Ansatz, bei dem Technologie nicht zum Selbstzweck wird, sondern das Reiseerlebnis verbessert.

Die Anwendung ergänzt die persönliche Reiseberatung und ermöglicht eine zeitgemäße, hochwertige Präsentation individueller Reiseprogramme.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Reduzierung umfangreicher gedruckter Reiseunterlagen. Viele Informationen können digital bereitgestellt werden, ohne dass Kunden auf eine ansprechende Darstellung ihrer Reise verzichten müssen.

„Wir verkaufen nicht einfach Reisen. Wir gestalten außergewöhnliche Erlebnisse, die unseren Gästen lange in Erinnerung bleiben. Deshalb möchten wir auch bei der Reiseorganisation neue Maßstäbe setzen. Die Travel App ist dafür ein wichtiger Baustein“, so Bischoff.

Erfolgreiches erstes Jahr – weitere digitale Services im Fokus

Nach dem erfolgreichen ersten Jahr soll die digitale Reisebegleitung auch künftig ein fester Bestandteil des Kundenservices bleiben.

CONSUL Weltreisen sieht insbesondere in der intelligenten Verknüpfung von persönlicher Beratung, digitalen Reiseinformationen und inspirierenden Reiseinhalten großes Potenzial.

Das Ziel ist klar: Kunden sollen sich vom ersten Reisevorschlag über die eigentliche Reise bis zur Rückkehr optimal betreut fühlen.

Denn wahrer Luxus bedeutet nicht nur, außergewöhnliche Orte zu entdecken – sondern auch, sich um möglichst wenig kümmern zu müssen.

Über CONSUL Weltreisen

CONSUL Weltreisen wurde 1985 gegründet und gehört zu den spezialisierten Anbietern hochwertiger Individualreisen, exklusiver Luxusreisen und außergewöhnlicher Reiseerlebnisse.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover entwickelt maßgeschneiderte Reisekonzepte für jeden Kunden. Zum Portfolio gehören unter anderem exklusive Safaris, Kreuzfahrten, Golfreisen, außergewöhnliche Rundreisen und Privatjet-Kreuzflüge rund um die Welt.

Mit der Travel Lounge KÖ8 in Hannover bietet CONSUL Weltreisen seinen Kunden eine persönliche und exklusive Beratungsatmosphäre.

Das Unternehmen verbindet langjährige Reiseexpertise, ein internationales Netzwerk ausgewählter Partner und persönliche Betreuung mit modernen digitalen Servicelösungen.

CONSUL Weltreisen – Außergewöhnliche Reisen. Persönlich gestaltet.

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