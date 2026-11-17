Memory-Aktien wie Micron verzeichneten am vergangenen Montag Verluste. Grund dafür war die anhaltende Schwäche bei Nvidia, die die Halbleiterwerte belastete und Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Trends verstärkte. Nvidia veröffentlicht seine Quartalszahlen für das dritte Geschäftsquartal am Dienstag, den 17. November 2026, nach US-Börsenschluss. Die Geschäfte von Micron sind eng mit Nvidia verbunden, da dessen Memory-Chips in den KI-Rechenmodulen Verwendung finden. Derzeit hält Nvidia in diesem Marktsegment einen Anteil von 75 bis 85 Prozent. Allerdings verliert die als KI-Blase bezeichnete Entwicklung seit etwa einem Monat an Luft. Der Kurseinbruch, ausgelöst durch das Bekanntwerden der Affären des Nvidia-CEOs, führte bei Micron zu einem weiteren Kursverlust von rund 26 Prozent.

Doch mittlerweile ist bekannt geworden, dass Jensen Huang, der CEO von Nvidia, Opfer einer Intrige geworden sein soll. Es eröffnet sich daher die Möglichkeit, dass Huang mittelfristig erneut als CEO von Nvidia eingesetzt werden könnte. Die Gewinnprognosen von Micron für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 bleiben jedenfalls außergewöhnlich hoch. So steigt gemäß der Konsensschätzung der Gewinn je Aktie von durchschnittlich 6,80 Euro im Geschäftsjahr 2024/25 um 2.603 Prozent auf 183,80 Euro im Jahr 2027/28. Diese Gewinnsteigerung führt zu einem entsprechend erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,84 im Geschäftsjahr 2027/28. Auf dem Papier erscheint Micron damit fundamental ähnlich bewertet wie in den Vorjahren, obwohl der Aktienkurs, gemessen am Mehrjahrestief vom 7. April 2025 bei 61,54 USD, mittlerweile auf 723,85 USD gestiegen ist. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 1.076 Prozent. Die hohen Gewinne dürften mittelfristig zu Kapazitätserweiterungen führen, was anschließend die Margen wieder reduzieren wird. In einer sogenannten Gewinnblase bleiben die KGVs relativ niedrig. Die Marktteilnehmer wollen die Party jedoch nicht vorzeitig verlassen und halten weitgehend an Micron fest. Dadurch könnte die Unterstützung bei 537,18 USD im Zeitraum der kommenden 13,5 Wochen unangetastet bleiben.

Micron Technology Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Micron Technology Inc. (FG9EWP), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.02.2027 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 500,00 USD auf der Unterseite und 1.250,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 16. November 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 6,86 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 175,86 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 537,18 USD fällt oder über den Widerstand bei 1.132,85 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Micron Technology Inc. (Stand: 16.11.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FG9EWP Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 6,76 / 6,86 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 500,00 USD Basiswert: Micron Technology Inc. obere KO-Schwelle: 1.250,00 USD akt. Kurs Basiswert: 726,43 USD Laufzeit: 19.02.2027 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 175,86 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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