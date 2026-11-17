NEW YORK, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Duetti Inc. („Duetti" oder das „Unternehmen"), das Musikunternehmen, das mit unabhängigen Künstlern, Songwritern und Produzenten zusammenarbeitet, um deren Kataloge zu erwerben, zu verwalten und zu vermarkten, gibt bekannt, dass es sich zusätzliches Kapital in Höhe von 665 Millionen US-Dollar gesichert hat. Das Finanzierungspaket umfasst eine durch Vermögenswerte besicherte Verbriefung (Asset-Backed Securitization, ABS) in Höhe von 450 Millionen US-Dollar, die von der globalen Investmentgesellschaft Carlyle getragen wird, sowie eine zusätzliche Kreditkapazität von 165 Millionen US-Dollar, die von Viola Credit bereitgestellt wird, und eine Nebenfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar mit Flexpoint Ford und der Truist Bank.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2022 hat Duetti mehr als 1.600 Kataloginvestitionen getätigt und verfügt derzeit über einen breit gefächerten Musikkatalog mit über 50.000 Masteraufnahmen und Kompositionen, der die Werke von mehr als 3.000 Künstlern umfasst. Bis heute hat Duetti Partnerschaften mit Künstlern, Songwritern und anderen Rechteinhabern aus über 50 Ländern geschlossen. Das Unternehmen wird das neue Kapital nutzen, um das Tempo und den Umfang seiner Investitionstätigkeiten über verschiedene Genres und Regionen hinweg sowie in Bezug auf unterschiedliche Arten von Musikrechten deutlich zu beschleunigen.

„Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Duetti dar und reiht uns fest in eine ausgewählte Gruppe von Musikrechteplattformen ein, die in großem Maßstab agieren. Dies ermöglicht es uns, erhebliche Vorteile in Bezug auf Marktkenntnisse und operative Fähigkeiten zu erschließen", sagte Lior Tibon, Geschäftsführer und Mitbegründer von Duetti. „Unsere dritte ABS-Transaktion innerhalb von nur zwei Jahren ist mehr als fünfmal so groß wie unsere erste Transaktion im Jahr 2024 und beweist unser rasantes Wachstum, unsere starke Erfolgsbilanz und die steigende institutionelle Nachfrage nach unserem Portfolio und unserem Geschäftsmodell."