BERLIN, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Vom 18. bis 30. November 2026 führt COSRX seine Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktion auf Amazon DE durch. An der Spitze des Sortiments steht die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence , von der weltweit bereits mehr als 40 Millionen Einheiten verkauft wurden. Während der Aktion ist die Essenz für 9,90 EUR (60 % Rabatt) erhältlich – der bisher niedrigste Preis auf Amazon DE –, wobei weitere Angebote ebenfalls für unter 10 € verfügbar sind.

Drei beliebte COSRX-Produkte sind für unter 10 EUR erhältlich, wobei bei dem acht Produkte umfassenden Sortiment Preisvorteile von bis zu 62 % gewährt werden.

Winterpflege und Strahlkraft mit dem „Advanced Snail"-Duo

Kalte Winde und Zentralheizung können dazu führen, dass sich die Haut straff anfühlt und stumpf aussieht – ein bekanntes Phänomen, das als „Wintergesicht" bezeichnet wird. Für eine einfache Winterpflege beginnen Sie nach der Reinigung mit der Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und ihr einen taufrischen „Glass-Skin"-Glanz zu verleihen. Anschließend tragen Sie die Advanced Snail 92 All in One Cream (10,00 EUR, 62 % Rabatt) auf, um trockene Haut zu pflegen und die Feuchtigkeit zu binden. Diese zweistufige Routine wirkt ebenso gut am Ende eines langen Tages in geschlossenen Räumen bei eingeschalteter Heizung.

Der Peptid-Hype – von der ersten Schicht bis zur gezielten Augenpflege

Von Seren bis hin zu Feuchtigkeitscremes sorgen Peptide weiterhin für Aufsehen in der Hautpflege, und COSRX bietet eine Möglichkeit, sie in die tägliche Hautpflege zu integrieren. Das 6 Peptide Skin Booster Serum von COSRX (13,40 EUR, 46 % Rabatt) integriert Peptide direkt nach der Reinigung in Ihre Routine. Dieser leichte, tonerähnliche Booster enthält sechs multifunktionale Peptide und sorgt für eine glatte und mit Feuchtigkeit versorgte Haut, die optimal auf das nachfolgende Serum oder die Ampulle vorbereitet ist. Falls sich Ihre Pflegeroutine nicht mehr ganz richtig anfühlt, ist das Hinzufügen eines Boosters nach der Reinigung eine einfache Möglichkeit, sie aufzufrischen, ohne ganz von vorne anfangen zu müssen, da er dazu beiträgt, dass die Produkte, die Sie bereits verwenden, ihre Wirkung besser entfalten können.

Anschließend kombiniert das Blue Peptide Bakuchiol Plump Glow Serum (18,99 EUR, 30 % Rabatt) blaue Kupferpeptide und Bakuchiol – eine pflanzliche Alternative zu Retinol –, um der Haut zu einem strafferen und pralleren Aussehen zu verhelfen. Um die Pflegeroutine auf die Augenpartie auszuweiten, fügen Sie bei Bedarf das Peptide Collagen Hydrogel Eye patch (12,98 EUR, 44 % Rabatt) hinzu. Mit vier Peptiden, Kollagen, Koffein, Niacinamid und Hyaluronsäure formuliert, hilft es, müde aussehende Augen zu erfrischen und Schwellungen, feine Linien und Falten zu mildern.

Hautpflege zum Einpacken für einen Ausflug auf die Piste

Wenn ein Skiurlaub auf dem Programm steht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich einzudecken. Packen Sie die Ceramide Skin Barrier Moisturizer (13,49 EUR, 41 % Rabatt) ein, um die Haut täglich mit Feuchtigkeit zu versorgen und die Hautbarriere zu stärken. Die Ultra-Light Invisible Sunscreen (9,89 EUR, 42 % Rabatt) ist auf der Piste unverzichtbar, da Schnee UV-Strahlen reflektieren und die Belastung selbst an kalten Tagen erhöhen kann. Zurück in der Hütte greifen Sie zur PDRN EXOSOME Skinplaning Glaze Mask (11,80 EUR, 31 % Rabatt), um raue Haut glatter erscheinen zu lassen.

Nur für 13 Tage können Sie diese Black-Friday- und Cyber-Monday-Angebote im offiziellen COSRX Amazon DE Brand Store erwerben.

Informationen zu COSRX

COSRX wurde 2013 gegründet und ist eine weltweit tätige Hautpflegemarke, die für ihren „Essentials-Only"-Ansatz bekannt ist: hochwirksame Inhaltsstoffe, konzentrierte Formeln und erschwingliche Preise. COSRX genießt weltweit das Vertrauen von Millionen von Menschen und hat sich durch die Viralität der sozialen Medien zu einer der einflussreichsten K-Schönheitsmarken für Haut- und Haarpflege entwickelt. Entdecken Sie COSRX auf Amazon. COSRX ist auch auf Instagram und TikTok vertreten.

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