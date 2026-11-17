TAIPEI, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Durabook, weltweit renommierte Marke für widerstandsfähige Mobilitätslösungen und Teil der Twinhead International Corporation, stellt heute ihr Portfolio an Bodenkontrollstationen (Ground Control Stations, GCS) vor. Es verbindet zuverlässige, robuste Rechentechnik mit hoher Flexibilität für unterschiedliche Einsatz- und Bedieneranforderungen, etwa bei der Steuerung von Drohnen am Boden, der Lageerfassung in Luftfahrzeugen oder der Koordination von Operationen auf See. Die Windows-basierten Lösungen unterstützen Anwendungen wie WinTAK und die Kompatibilität mit Linux-Betriebssystemen bietet zusätzliche Flexibilität bei Integration und Entwicklung.

Für Systemintegratoren, Lösungsanbieter und Endanwender in Verteidigung, öffentlicher Sicherheit und Industrie kombiniert Durabook Tablet- und Laptop-basierte Rechenplattformen mit anpassbaren physischen Bedienelementen, Schnittstellen, Erweiterungsoptionen und Kommunikationslösungen. Gemeinsam mit Durabook können Kunden eine Lösung für ihren jeweiligen Einsatz entwickeln und die Rechenplattform, Bedienlayout, Software und angebundene Ausrüstung auf diesen abstimmen.

„Jeder Kunde bringt eine eigene Kombination aus Bedieneranforderungen, Einsatzsoftware und angebundener Ausrüstung mit", sagt Fred Kao, CEO von Twinhead. „Unsere Stärke liegt darin, Zuverlässigkeit im Feld mit der Flexibilität zu verbinden, diese Elemente zusammenzuführen. Wir arbeiten eng mit Kunden und Integrationspartnern zusammen, um robuste Bodenkontrolllösungen passend zu ihren Anwendungen zu konfigurieren: von der Rechenplattform und den physischen Bedienelementen bis zu den Schnittstellen und der Kommunikation, die ihre Teams im Feld benötigen."

Vielseitiges Portfolio für spezifische Anforderungen

Die Bodenkontrolllösungen von Durabook umfassen:

8-Zoll-Tablet-Controller GC-R8 und GC-R8S

und 10-Zoll-Tablet-Controller GC-R10 und GC-R10S

und Laptop-basierte Plattform GC-Z14I

Das komplette Portfolio ist kundenspezifisch anpassbar, für den unbemannten Einsatz in der Luft, am Boden oder auf See. So können Kunden die Displaygröße, das Geräteformat und die Anordnung der Bedienelemente wählen, die am besten zur Arbeitsweise des Teams, dem Einsatzszenario und der Ausrüstung passen. Kompakte Tablet-Controller eignen sich für den mobilen Einsatz im Feld, während größere Displays mehr Platz für Einsatzsoftware und operative Informationen bieten. Der GC-Z14I bietet einen Laptop-basierten Ansatz für Arbeitsabläufe, die Tastatureingabe mit integrierten physischen Bedienelementen kombinieren.