SHENZHEN, China, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, die innovationsgetriebene Fahrradmarke mit dem Anspruch, Technologie und Mechanik perfekt zu verbinden, stellt heute die Amflow UE-Serie vor – ihre ersten City-E-Bikes für den täglichen Pendelverkehr. Der Einstieg in dieses Segment ist ein wichtiger Meilenstein für Amflow: Die Marke macht ihre langjährige Erfahrung in der E-Bike-Entwicklung und ihre intelligenten Technologien nun einem breiteren Publikum zugänglich. Die UE Carbon-Serie wurde für den täglichen Arbeitsweg, Erledigungen und Wochenendtouren entwickelt und vereint ein schlankes Design und geringes Gewicht mit einer fortschrittlichen Antriebstechnologie sowie einem smarten Ökosystem. Die Serie ist in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich: als besonders hochwertig ausgestattetes Amflow UE Carbon Pro und als Amflow UE Carbon.

Leichtes, ergonomisches Design mit urbaner Eleganz

Mit einem ultraleichten Vollcarbonrahmen von 2,35 kg erreicht das Amflow UE ein Gesamtgewicht von nur 20,9 kg¹. Das sorgt für ein agiles Fahrverhalten – auf dem Arbeitsweg ebenso wie bei Fahrten mit Gepäck. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das Amflow UE nach der Fahrt beispielsweise leichter im Aufzug mitnehmen und eignet sich auch ideal für Touren, bei denen Auto und Fahrrad kombiniert werden. Das schlanke Unterrohr und die klassische Farbe Mondweiß unterstreichen die klaren, eleganten Linien und den urbanen Charakter des Fahrrads.

Die Standardgröße der Amflow UE eignet sich für Fahrerinnen und Fahrer mit einer Körpergröße von 155 bis 190 cm¹. Austauschbare Vorbauten in zwei Höhen ermöglichen eine individuelle, bequeme Sitzposition. So können auch Familienmitglieder oder Freunde dasselbe Fahrrad nutzen. Für 2027 ist zudem eine kleinere Ausführung für eine Körpergröße von 140 bis 160 cm geplant.

Ein kürzerer Reach und ein höherer Stack sorgen für einen Höhenunterschied von 260 mm¹ zwischen Sattel und Lenker. Daraus ergibt sich eine nahezu senkrechte, aufrechte Sitzhaltung von etwa 90 Grad¹, die Schultern und Rücken entlastet. Steuer- und Sattelrohrwinkel von jeweils 70 Grad¹ unterstützen eine direktere Kraftübertragung beim Treten und ein komfortables Fahrgefühl. Der tiefe Durchstieg erleichtert das Auf- und Absteigen sowie das Anfahren und Anhalten.