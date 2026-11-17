Profit vor Kontrolle? Vorwürfe gegen Deutsche Bank
- Medien werfen der Bank jahrelange Kontrollmängel vor
- Warnungen blieben bei Geschäften oft unbeachtet
- Sieben Milliarden Euro flossen in bessere Kontrollen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sieht sich erneut mit Vorwürfen konfrontiert, bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt zu haben. Internationale Medien werteten nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen interne Dokumente des Frankfurter Dax-Konzerns aus, die Journalisten zugespielt wurden. Darunter seien mehr als neun Millionen E-Mails sowie Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge. An der Auswertung beteiligt waren unter anderem der "Spiegel", "ZDF frontal", die "New York Times" und die britische "Financial Times". Die Aktien der Bank gaben im frühen Handel kräftig nach.
Die Recherchen zeigten, "wie im größten deutschen Geldhaus interne Warnungen vielfach übergangen wurden, um problematische Geschäfte fortzuführen oder neue Kunden zu gewinnen", schreibt "ZDF frontal". Der "Spiegel" berichtet, zugunsten des Profits seien bei Geschäften mit Mächtigen und Reichen die gesetzlichen Vorgaben zur Prüfung neuer Kunden ("Know Your Customer"/KYC - auf Deutsch: "Kenne deinen Kunden") nicht so streng ausgelegt worden wie notwendig. Interne Kontrollen seien vernachlässigt worden, "um Kosten zu sparen und den Tradern nicht im Weg zu stehen".
Die Deutsche Bank erklärte: "Die Sachverhalte, die im Mittelpunkt der Medienberichte stehen, liegen viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte." Unter der Führung des seit April 2018 amtierenden Konzernchefs Christian Sewing habe die Deutsche Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen". In den Jahren 2019 bis 2025 habe das Geldhaus sieben Milliarden Euro investiert, um ihre internen Kontrollen zu verbessern. "Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank." Allerdings gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Durchsuchungen bei der Deutschen Bank im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen./ben/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,59 % und einem Kurs von 31,42 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +26,22 %/+56,12 % bedeutet.
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Wen interessiert das? Wer bei 10€ eingestiegen ist hat nichts falsch gemacht. Dein seit Jahrzehnten anhaltende stumpfe immer wiederkehrende Gelaber interessiert keinen hier. Umme 10, Umme 20 , Umme 30. du weisst dass och bei unter 10€ eingestiegen bin - das war die Umme 10 deiner frühkindlichen Phase. Und selbst das interessiert keinen hier. In 5 Jahren Umme 50 mit Dividende reicht mir