Lufthansa macht Piloten ein Traumangebot – mit bitterem Haken
Tarifkonflikt vor Wende?
Lufthansa stellt 1.000 neue Cockpit-Jobs in Aussicht. Doch das Angebot an die Piloten hat eine Kehrseite.
- Lufthansa bietet bis 2033 bis zu 1.000 Cockpitjobs
- Zugeständnisse bei Gehalt und Produktivität gefordert
- Einigung hängt von weiteren Verhandlungen ab
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Die Lufthansa will ihren Tarifkonflikt mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) beenden und legt dafür ein umfassendes Angebot vor. Der Konzern stellt bis Ende 2033 bis zu 1.000 neue Stellen im Cockpit in Aussicht. Zudem sollen jährlich bis zu 150 zusätzliche Beförderungen zum Kapitän möglich werden. Im Gegenzug verlangt die Airline allerdings Zugeständnisse, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kernmarke Lufthansa Classic zu stärken.
Die Lufthansa-Aktie hat auf Xetra innerhalb eines Monats rund 27 Prozent zugelegt (Stand 9:49 Uhr MEZ).
Mehr Jobs und bessere Karrierechancen
Das Angebot basiert auf den Empfehlungen der beiden Schlichter Bodo Ramelow und Roland Koch. Die ehemaligen Ministerpräsidenten hatten einen möglichen Kompromiss skizziert und empfohlen, die Schlichtung vorübergehend auszusetzen, damit beide Seiten eine Einigung erzielen können. Die anschließende Mediation endete jedoch ohne Tarifabschluss. Das Schlichtungsverfahren kann auf Wunsch einer der beiden Parteien jederzeit wieder aufgenommen werden.
Lufthansa-Vorstandsmitglied Michael Niggemann sieht dennoch eine Chance auf eine Einigung. Die Schlichter hätten einen ausgewogenen Kompromiss vorgeschlagen, der Zugeständnisse von beiden Seiten erfordere. "Ihre Empfehlungen weisen einen klaren Weg zu einer Einigung auf", erklärte Niggemann.
Lufthansa verlangt Zugeständnisse
Neben den zusätzlichen Stellen und Beförderungen enthält das Angebot mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Lufthansa Classic. Dazu zählen eine vorübergehende Stabilisierung der Gehälter, Anpassungen bei den Gehaltsstufen und eine höhere Produktivität. Auch die variable Vergütung soll verändert werden.
Im Gegenzug stellt Lufthansa eine einmalige Zahlung für die Jahre 2027 und 2028 sowie Gehaltserhöhungen ab 2029 in Aussicht. Bei der betrieblichen Altersversorgung und den Übergangsrenten schlägt der Konzern ebenfalls Anpassungen vor. Diese sollen kostenneutral bleiben. Unter anderem geht es um zusätzliche Anlagemöglichkeiten für das Vorsorgekapital und eine veränderte Verteilung der Beiträge während der beruflichen Laufbahn.
Auch für die Piloten der Lufthansa CityLine sieht das Angebot Perspektiven vor. Sie sollen unter anderem die Möglichkeit erhalten, zu Lufthansa Classic zu wechseln. Dazu will der Konzern entsprechende Unterstützungsmaßnahmen anbieten.
Einigung noch nicht in Sicht
Mit dem Angebot will Lufthansa nicht nur die offenen Tarifstreitigkeiten beilegen, sondern auch das Verhältnis zur Pilotengewerkschaft langfristig verbessern. Niggemann sprach von der Chance, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen.
Das Unternehmen lockt mit neuen Stellen und Karrierechancen, verlangt dafür aber Zugeständnisse bei Gehältern und Arbeitsbedingungen. Das Angebot könnte Bewegung in den festgefahrenen Tarifkonflikt bringen. Ob es jedoch ausreicht, muss sich nun in den weiteren Verhandlungen mit der Pilotengewerkschaft zeigen.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 8,944EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
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