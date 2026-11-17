Die Lufthansa-Aktie hat auf Xetra innerhalb eines Monats rund 27 Prozent zugelegt (Stand 9:49 Uhr MEZ).

Die Lufthansa will ihren Tarifkonflikt mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) beenden und legt dafür ein umfassendes Angebot vor. Der Konzern stellt bis Ende 2033 bis zu 1.000 neue Stellen im Cockpit in Aussicht. Zudem sollen jährlich bis zu 150 zusätzliche Beförderungen zum Kapitän möglich werden. Im Gegenzug verlangt die Airline allerdings Zugeständnisse, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kernmarke Lufthansa Classic zu stärken.

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Mehr Jobs und bessere Karrierechancen

Das Angebot basiert auf den Empfehlungen der beiden Schlichter Bodo Ramelow und Roland Koch. Die ehemaligen Ministerpräsidenten hatten einen möglichen Kompromiss skizziert und empfohlen, die Schlichtung vorübergehend auszusetzen, damit beide Seiten eine Einigung erzielen können. Die anschließende Mediation endete jedoch ohne Tarifabschluss. Das Schlichtungsverfahren kann auf Wunsch einer der beiden Parteien jederzeit wieder aufgenommen werden.

Lufthansa-Vorstandsmitglied Michael Niggemann sieht dennoch eine Chance auf eine Einigung. Die Schlichter hätten einen ausgewogenen Kompromiss vorgeschlagen, der Zugeständnisse von beiden Seiten erfordere. "Ihre Empfehlungen weisen einen klaren Weg zu einer Einigung auf", erklärte Niggemann.

Lufthansa verlangt Zugeständnisse

Neben den zusätzlichen Stellen und Beförderungen enthält das Angebot mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Lufthansa Classic. Dazu zählen eine vorübergehende Stabilisierung der Gehälter, Anpassungen bei den Gehaltsstufen und eine höhere Produktivität. Auch die variable Vergütung soll verändert werden.

Im Gegenzug stellt Lufthansa eine einmalige Zahlung für die Jahre 2027 und 2028 sowie Gehaltserhöhungen ab 2029 in Aussicht. Bei der betrieblichen Altersversorgung und den Übergangsrenten schlägt der Konzern ebenfalls Anpassungen vor. Diese sollen kostenneutral bleiben. Unter anderem geht es um zusätzliche Anlagemöglichkeiten für das Vorsorgekapital und eine veränderte Verteilung der Beiträge während der beruflichen Laufbahn.

Auch für die Piloten der Lufthansa CityLine sieht das Angebot Perspektiven vor. Sie sollen unter anderem die Möglichkeit erhalten, zu Lufthansa Classic zu wechseln. Dazu will der Konzern entsprechende Unterstützungsmaßnahmen anbieten.

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Einigung noch nicht in Sicht

Mit dem Angebot will Lufthansa nicht nur die offenen Tarifstreitigkeiten beilegen, sondern auch das Verhältnis zur Pilotengewerkschaft langfristig verbessern. Niggemann sprach von der Chance, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen.

Das Unternehmen lockt mit neuen Stellen und Karrierechancen, verlangt dafür aber Zugeständnisse bei Gehältern und Arbeitsbedingungen. Das Angebot könnte Bewegung in den festgefahrenen Tarifkonflikt bringen. Ob es jedoch ausreicht, muss sich nun in den weiteren Verhandlungen mit der Pilotengewerkschaft zeigen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 8,944EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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