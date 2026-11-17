Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 210,0 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 201,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 275,00EUR was eine Bandbreite von +3,68 %/+41,85 % bedeutet.