Ionos holt neuen Chef vom Softwarekonzern SAP
- Thomas Saueressig wird ab April 2027 Ionos-Chef
- Achim Weiß gibt den Ionos-Vorsitz Ende März ab
- Bei SAP verantwortet Saueressig seit 2019 Kundenbeziehungen
MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos bekommt im Frühjahr 2027 einen neuen Chef. Das aktuelle Vorstandsmitglied des Softwarekonzerns SAP , Thomas Saueressig, starte zum 1. April 2027 als neuer Vorstandsvorsitzender, teilte Ionos am Dienstag mit. Der aktuelle Chef der United-Internet-Tochter, Achim Weiß, werde sein Amt zum 31. März niederlegen.
Saueressig ist den Angaben zufolge seit 2019 Mitglied des Vorstands der SAP und verantwortet dort als Chief Customer Officer die Kundenbeziehungen. Achim Weiß sitzt seit 2017 im Ionos-Vorstand und führt das Unternehmen seit 2018. Er soll in den Aufsichtsrat der Ionos Group SE wechseln./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 210,0 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 201,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 275,00EUR was eine Bandbreite von +3,68 %/+41,85 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Heute weiter aufgestockt, ein "Danke" an alle Zittrigen!!!Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
https://share.google/TaeaXcBYTN8UZAxyU
Starke Zahlen:
Clouderlöse steigen um 26 % bzw. währungsbereinigt um 25 %.
Erlöse für Cloud ERP Suite steigen um 29 % bzw. währungsbereinigt um 28 %.
Umsatzerlöse erhöhen sich um 13 % bzw. währungsbereinigt um 12 %.
Betriebsergebnis erhöht sich gemäß IFRS um 18 %, gemäß Non-IFRS um 18 % – sowohl nominal als auch währungsbereinigt.