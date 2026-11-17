Berenberg senkt Ziel für Ottobock auf 54 Euro - 'Hold'
ANALYSE-FLASH
- Berenberg senkt Ottobocks Kursziel von 66 auf 54 Euro
- Management bleibt nach Quartalsbilanz vorsichtig
- Näder-Familie könnte nach Lockup Aktien verkaufen
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ottobock von 66 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Prothesenhersteller sei auf dem globalen Markt der Innovationsführer, schrieb Beatrice Fairbairn am Montag. Allerdings sei der Tenor des Managements im Kontext der Quartalsbilanz vorsichtig gewesen. Zudem gebe es Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Aktienverkäufe durch die Näder-Familie nach Ende der Lockup-Periode nach dem Börsengang des Unternehmens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 38,15 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +42,48 %/+124,27 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 54 Euro
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18.11.2026 / 01:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
- Die Vertriebsvereinbarung umfasst die Vereinigten Staaten und Kanada, wobei der Verkauf in den USA beginnt.
- WIM S wird über die Online-Plattform von Ottobock und den Online-Shop von WIRobotics USA erhältlich sein.
- Verbraucher können WIM S in ausgewählten Kliniken für Orthesen- und Prothesenversorgung in den USA ausprobieren.
SEOUL, Südkorea, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics, ein weltweit tätiges Robotikunternehmen unter der gemeinsamen Geschäftsführung von Younbaek Lee und Yongjae Kim, gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft WIRobotics USA Inc. am 15. Oktober eine Vertriebs- und Verkaufsvereinbarung mit Otto Bock HealthCare LP unterzeichnet hat. WIRobotics USA wird seinen tragbaren Mobilitätsroboter WIM S liefern, während Ottobock in den USA und Kanada als Vertriebspartner
Verbraucher in den USA können WIM S über die Online-Plattformen beider Unternehmen erwerben und ihn zunächst in ausgewählten Kliniken für Orthesen- und Prothesenversorgung (O&P) ausprobieren. Auf Grundlage des Kundenfeedbacks werden die Unternehmen eine Erweiterung der Teststandorte in den USA und eine Ausweitung des Vertriebs nach Kanada in Erwägung ziehen.
Die Partnerschaft vereint die tragbare Robotertechnologie von WIRobotics mit Ottobocks mehr als 100-jähriger Erfahrung im Bereich der menschlichen Mobilität. Ottobock wurde 1919 in Deutschland gegründet und hat in beiden Ländern Netzwerke für Vertrieb, klinische Versorgung sowie Service aufgebaut. Die Unternehmen planen eine Zusammenarbeit bei der Marktentwicklung, dem Markenaufbau, der Produktschulung und dem Kundendienst, wobei WIRobotics USA die lokalen Schulungs- und Serviceaktivitäten unterstützen wird.
WIM befindet sich inzwischen im dritten Jahr seiner Vermarktung, hat insgesamt mehr als 4000 Einheiten verkauft und seine Präsenz über Südkorea hinaus auf Europa, China sowie Japan ausgeweitet. Die Unternehmen sehen zudem große Chancen, ihre Zusammenarbeit auf WIM Medi auszuweiten, das WIRobotics für den medizinischen Einsatz entwickelt.
"Unser Ziel ist, dass Menschen tragbare Mobilitätstechnologie leichter selbst erleben und in ihren Alltag integrieren können", sagte Younbaek Lee, einer der beiden Geschäftsführer von WIRobotics. "Die Zusammenarbeit mit Ottobock bietet uns die Möglichkeit, WIM S mehr Menschen in ganz Nordamerika vorzustellen."
"WIRobotics ist ein außergewöhnliches Unternehmen, dessen Technologie sehr gut zu unserem Engagement für Mobilität und Selbstständigkeit passt", sagte Scott Schneider, Leiter der Bereiche Regierungs- und Medizinangelegenheiten sowie Zukunftsentwicklung bei Ottobock. "Wir freuen uns darauf, WIM S Verbrauchern in ganz Nordamerika vorzustellen, wobei wir mit einer gezielten Markteinführung in den USA beginnen und zugleich neue Möglichkeiten erkunden, wie Menschen tragbare Mobilitätstechnologie selbst erleben können."
Was für eine Übertreibung. RSI ist bei 16. Extrem überverkauft.
Bin mal zu unter 40€ rein als erste Position. Netter 15% Discount bei eigentlich ganz guten Zahlen heute.