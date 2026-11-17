SpaceX: Die Börsenmilliardäre greifen zu – einer zieht radikal die Reißleine!
Um 1.626 Prozent aufgestockt!
Nvidia und prominente Börsenmilliardäre setzen verstärkt auf Elon Musks Raumfahrtkonzern. Doch ein Schwergewicht der Wall Street geht den entgegengesetzten Weg.
- Nvidia macht SpaceX zur größten Beteiligung
- Großinvestoren Tepper und Wood bauen SpaceX aus
- SpaceX und Intel dominieren Nvidias Aktienportfolio
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SpaceX hat Intel als größte offengelegte Aktienbeteiligung von Nvidia abgelöst. Der KI-Chipkonzern stockte seinen Anteil am Raumfahrtunternehmen von Elon Musk im dritten Quartal um 7,71 Millionen auf rund 130,5 Millionen Aktien auf. Gleichzeitig reduzierte Nvidia seine Intel-Beteiligung um 25 Prozent auf 161,1 Millionen Aktien. Das geht aus der jüngsten 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Ende September war die SpaceX-Position 19,7 Milliarden US-Dollar (rund 17 Milliarden Euro) wert, die verbleibende Intel-Beteiligung 19,4 Milliarden US-Dollar.
Noch Ende Juni hatte Intels Vorsprung im Nvidia-Portfolio rund neun Milliarden US-Dollar betragen. SpaceX war die einzige der acht offengelegten Beteiligungen, bei der Nvidia im dritten Quartal seinen Aktienbestand erhöhte. Die Positionen bei Nokia und Synopsys reduzierte der Chipkonzern dagegen um 56 beziehungsweise zehn Prozent. Intel verlor am Montag im nachbörslichen Handel rund drei Prozent, Nokia zwei Prozent.
Auch prominente Großinvestoren haben ihre SpaceX-Beteiligungen massiv ausgebaut. Den am Montag veröffentlichten 13F-Meldungen zufolge erhöhte der milliardenschwere Hedgefondsmanager David Tepper den SpaceX-Aktienbestand seines Fonds Appaloosa um 1.626 Prozent auf 3,88 Millionen Stück. Mit einem Wert von 556,5 Millionen US-Dollar stieg SpaceX zur viertgrößten Position des Fonds auf. Börsenveteran Stanley Druckenmiller stieg neu ein und hielt Ende September eine Beteiligung im Wert von 30,5 Millionen US-Dollar.
Auch Cathie Wood griff zu: Zwei ihrer ARK-Fonds kauften allein am Montag 378.515 SpaceX-Aktien und verkauften gleichzeitig 543.092 Nvidia-Aktien. Der Kauf erfolgte zwei Tage nach einem technischen Durchbruch von SpaceX. Erstmals gelang es dem Unternehmen, eine aus dem Orbit zurückkehrende Starship-Oberstufe mit seinem Startturm aufzufangen.
Nicht alle Großinvestoren teilten die Begeisterung. Ken Griffins Citadel reduzierte seinen direkten SpaceX-Aktienbestand im dritten Quartal um 95 Prozent, baute allerdings sowohl Kauf- als auch Verkaufsoptionen deutlich aus. Die SpaceX-Aktie verlor am Montag mehr als ein Prozent auf 137,36 US-Dollar und notierte damit nur noch 1,7 Prozent über ihrem Ausgabepreis vom Juni.
Für Nvidia gewinnt SpaceX auch als Geschäftspartner an Bedeutung. Der Raumfahrtkonzern stellte zuletzt Pläne für KI-Einrichtungen im Wert von mehr als 74 Milliarden US-Dollar vor. Damit wächst neben dem potenziellen Absatzmarkt für Nvidias Chips auch das finanzielle Risiko: SpaceX und Intel machen inzwischen gemeinsam mehr als 80 Prozent des offengelegten Aktienportfolios von Nvidia aus.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
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