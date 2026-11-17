Mit Beazley steigt Zurich eigenen Angaben zufolge in der Spezialversicherung mit Bereichen wie Cyber, Infrastruktur, Bau oder Finanzierungen zum weltweit führenden Anbieter auf. Zurich hatte die knapp 11 Milliarden Dollar schwere Beazley-Übernahme im Frühjahr 2026 angekündigt und nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen und Zustimmung des zuständigen Gerichts per 1. Oktober abgeschlossen./mk/rw/AWP/mne

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 712 auf Lang & Schwarz (17. November 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 35,75. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2600 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 690,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 609,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 961,00CHF was eine Bandbreite von -12,27 %/+38,43 % bedeutet.