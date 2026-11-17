Nvidia schlägt Alarm: China-Remote-Zugriff könnte rechtliche Schritte auslösen
50-Prozent-Grenze
Nvidia warnt Chip-Käufer vor möglichen rechtlichen Schritten wegen KI-Zugriffen aus China. So will der US-Chip-Konzern bestimmte Kunden vorerst nicht beliefern. Entscheidend ist dabei eine 50-Prozent-Grenze.
Der Chip muss gar nicht erst nach China gelangen, um zum Rechtsrisiko zu werden. Nvidia hat seine Kunden vor möglichen rechtlichen Schritten in den USA gewarnt. Betroffen ist der Fernzugriff chinesischer Unternehmen auf KI-Chips in ausländischen Rechenzentren. CNBC beruft sich auf zwei Personen, die direkt informiert wurden.
Bei mehr als 50 Prozent zieht Nvidia die Grenze
Demnach will Nvidia vorerst keine Chips an Kunden verkaufen, die mehr als 50 Prozent ihrer Grafikprozessoren an chinesische Unternehmen vermieten. Zuvor hatte die Financial Times berichtet, Nvidia verlange bei künftigen Verträgen, mindestens 51 Prozent der Dienste für nichtchinesische Kunden vorzusehen.
Der Gesetzentwurf wartet auf den Senat
Hinter der Warnung steht der geplante Remote Access Security Act (RASA). Nvidia hat Käufern in den vergangenen Monaten mitgeteilt, dass das Gesetz Washington weitergehende Befugnisse geben würde, um Cloud-Zugänge ähnlich wie physische Hardware zu kontrollieren. Dadurch könnten sowohl Nvidia als auch seine Kunden rechtlichen Risiken ausgesetzt sein.
Das Repräsentantenhaus stimmte dem Entwurf im Januar zu. Die Zustimmung des Senats steht noch aus. Bisherige US-Exportkontrollen beschränken die Lieferung fortschrittlicher Chips nach China. Beim Fernzugriff über Rechenzentren im Ausland hatten die Behörden bislang nur begrenzte Befugnisse.
Washington verschärft den Kurs
Unabhängig vom Gesetzesvorhaben gab die Exportkontrollbehörde BIS am Montag eine Regelung bekannt, die chinesischen Firmen den Fernzugriff auf KI-Chips verwehren soll.
Bereits am 5. November berichtete CNBC, dass Moonshot AI Zugang zu Nvidia-Chips über europäische Rechenzentren gesucht habe.
Nvidia und die BIS reagierten zunächst nicht auf CNBCs Anfrage.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 140,7EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"