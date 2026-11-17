Bei mehr als 50 Prozent zieht Nvidia die Grenze

Der Chip muss gar nicht erst nach China gelangen, um zum Rechtsrisiko zu werden. Nvidia hat seine Kunden vor möglichen rechtlichen Schritten in den USA gewarnt. Betroffen ist der Fernzugriff chinesischer Unternehmen auf KI-Chips in ausländischen Rechenzentren. CNBC beruft sich auf zwei Personen, die direkt informiert wurden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Demnach will Nvidia vorerst keine Chips an Kunden verkaufen, die mehr als 50 Prozent ihrer Grafikprozessoren an chinesische Unternehmen vermieten. Zuvor hatte die Financial Times berichtet, Nvidia verlange bei künftigen Verträgen, mindestens 51 Prozent der Dienste für nichtchinesische Kunden vorzusehen.

Der Gesetzentwurf wartet auf den Senat

Hinter der Warnung steht der geplante Remote Access Security Act (RASA). Nvidia hat Käufern in den vergangenen Monaten mitgeteilt, dass das Gesetz Washington weitergehende Befugnisse geben würde, um Cloud-Zugänge ähnlich wie physische Hardware zu kontrollieren. Dadurch könnten sowohl Nvidia als auch seine Kunden rechtlichen Risiken ausgesetzt sein.

Das Repräsentantenhaus stimmte dem Entwurf im Januar zu. Die Zustimmung des Senats steht noch aus. Bisherige US-Exportkontrollen beschränken die Lieferung fortschrittlicher Chips nach China. Beim Fernzugriff über Rechenzentren im Ausland hatten die Behörden bislang nur begrenzte Befugnisse.

Washington verschärft den Kurs

Unabhängig vom Gesetzesvorhaben gab die Exportkontrollbehörde BIS am Montag eine Regelung bekannt, die chinesischen Firmen den Fernzugriff auf KI-Chips verwehren soll.

Bereits am 5. November berichtete CNBC, dass Moonshot AI Zugang zu Nvidia-Chips über europäische Rechenzentren gesucht habe.

Nvidia und die BIS reagierten zunächst nicht auf CNBCs Anfrage.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 140,7EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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