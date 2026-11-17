BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will den Ökonomen Markus Brunnermeier als Chef-Volkswirt bei der Europäischen Zentralbank (EZB) vorschlagen. Die Personalie habe Finanzminister Lars Klingbeil Bundeskanzler Friedrich Merz vorgeschlagen, hieß es aus dem Finanzministerium. Brunnermeier sei ein herausragender Ökonom. Er lehrt an der Universität in Princeton in den USA.

Der Chefökonom bereitet die Zins- und Strategieentscheidungen des EZB-Rates vor und hat damit zentrale Bedeutung für die Geldpolitik. Das Kabinett soll morgen über die Nominierung entscheiden.