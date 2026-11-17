Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Deutsche Bank Aktionäre einen Verlust von -6,06 % hinnehmen.

Kritische Medienberichte über frühere Geschäfte belasten die Aktie der Deutschen Bank. Im Zentrum stehen Vorwürfe, das Institut habe bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt. Auch UBS, BNP Paribas und Barclays geben nach, allerdings deutlich weniger.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -4,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Bank um -4,79 % verloren.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -0,45 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,01 %. Commerzbank verliert -0,03 % UBS Group notiert im Minus, mit -0,71 %.

Die Aktie von Deutsche Bank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 44,94 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,27 %, über 10 Jahre bei 9,42 %.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,41 % 1 Monat +7,65 % 3 Monate -6,06 % 1 Jahr -1,49 %

Stand: 17.11.2026, 09:42 Uhr

Die Deutsche Bank sieht sich erneut mit Vorwürfen konfrontiert, bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt zu haben. Internationale Medien werteten nach eigenen Angaben mehr …

Die Anleger der Deutschen Bank müssen sich am Dienstag mit mehreren kritischen Medienberichten zum Geschäftsgebaren des Finanzinstituts auseinandersetzen. Die Titel des Bankhauses reagierten im Tradegate-Handel negativ: Der Kurs sank dort am Morgen …

Die Aktien der Deutschen Bank haben am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Kursminus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu den umsatzstärksten Werten gezählt. Zuvor hatten zahlreiche Medien wie die "Financial …

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank ist Deutschlands größte Bank. Sie bietet Privat- und Firmenkunden Konten, Kredite, Zahlungsverkehr sowie Investmentbanking und über DWS Vermögensverwaltung. Im Devisen- und Anleihehandel zählt sie zu den führenden globalen Anbietern. Konkurrenten sind JPMorgan, BNP Paribas, UBS und Commerzbank. Profilmerkmale sind ihr internationales Firmenkundennetz und die Verbindung deutscher Industriekunden mit globalen Kapitalmärkten.

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,90 Mrd. € wert.

Deutsche Bank Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.



