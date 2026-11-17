Da Brenntag Qualität zum Discountpreis biete, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 49 auf 51 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden kurzfristig agierende Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest wieder auf 36 Euro zulegen kann, wo sie zuletzt Anfang November notierte.

Die Aktie des im MDAX und TecDAX gelisteten IT-Dienstleisters Bechtle (ISIN: DE0005158703), konnte sich nach ihrem raschen Absturz, der den Aktienkurs von seinem 12-Monatshoch bei 45,14 Euro vom 7.1.26 bis zum 23.3.26 auf ein 12-Monatstief bei 24,56 Euro nach unten beförderte, in den vergangenen Monaten deutlich auf bis zu 38 Euro erholen. Zuletzt geriet die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 32,44 Euro notierte, nach der Präsentation guter Quartalszahlen und der Bestätigung der Prognose für 2026 wieder unter Druck.

Call-Optionsschein mit Strike bei 33 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Bechtle-Aktie mit Basispreis 33 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000MN68DB2, wurde beim Bechtle-Aktienkurs von 32,44 Euro mit 0,32 – 0,34 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 36 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,52 Euro (+53 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,073 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bechtle-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,073 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA3D837, wurde beim Bechtle-Kurs von 32,44 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro taxiert.

Wenn die Bechtle-Aktie in nächster Zeit auf 36 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,69 Euro (+86 Prozent) erhöhen – sofern die Bechtle-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,564 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Bechtle-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,564 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY3YTU0, wurde beim Bechtle-Kurs von 32,44 Euro mit 0,52 – 0,53 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bechtle-Aktie auf 36 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,84 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bechtle-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bechtle-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.