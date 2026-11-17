Warren Buffett schließt das Quartal mit einem soliden Plus von 1,66 % ab. Das Portfolio wächst auf 292.367.655.249 USD. Gewinne bei Louisiana-Pacific und taktische Anpassungen unterstützen die Entwicklung.

Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Apple mit 25,96 %, gefolgt von American Express mit 15,77 % und Coca-Cola mit 11,78 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Apple 25,96 % 75.901.188.420 USD 333,02 USD +5,56 % American Express 15,77 % 46.104.813.870 USD 304,10 USD +4,27 % Coca-Cola 11,78 % 34.432.000.000 USD 86,08 USD +15,24 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Apple mit 25,96 %, gefolgt von American Express mit 15,77 % und Coca-Cola mit 11,78 %.

Neu Aufgebaute Positionen Im letzten Quartal wurden keine neuen Positionen in das Portfolio aufgenommen.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Delta Air Lines (DE) mit 1,84 %, Lennar Registered (A) mit 0,73 % und Macy's mit 0,06 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Delta Air Lines (DE) 1,84 % 5.378.997.000 USD 83,46 USD +14,21 % Lennar Registered (A) 0,73 % 2.124.149.633 USD 81,59 USD +3,82 % Macy's 0,06 % 171.658.476 USD 22,77 USD +5,04 % Lennar (B) 0,02 % 44.234.470 USD 79,99 USD +12,07 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Delta Air Lines (DE) mit 1,84 %, Lennar Registered (A) mit 0,73 % und Macy's mit 0,06 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Bank of America mit 8,49 %, DaVita mit 1,72 % und Kroger mit 0,70 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Bank of America 8,49 % 24.812.509.222 USD 54,43 USD +1,27 % DaVita 1,72 % 5.019.719.296 USD 174,92 USD +9,63 % Kroger 0,70 % 2.051.700.000 USD 58,62 USD +20,86 % Verisign 0,57 % 1.670.101.573 USD 282,01 USD +8,19 % Nucor 0,13 % 369.506.390 USD 233,75 USD +18,97 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Bank of America mit 8,49 %, DaVita mit 1,72 % und Kroger mit 0,70 %.

Verkaufte Positionen Im letzten Quartal wurden keine Positionen vollständig aus dem Portfolio verkauft.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



