Stabile Gewinne: Portfolio von Warren Buffett wächst
13F-Update
Das Portfolio von Warren Buffett legt um 1,66 % zu. Der Wert wächst auf 292.367.655.249 USD. Einzelne Aktien wurden gestärkt, andere reduziert, was die positive Entwicklung stützt.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.
Warren Buffett schließt das Quartal mit einem soliden Plus von 1,66 % ab. Das Portfolio wächst auf 292.367.655.249 USD. Gewinne bei Louisiana-Pacific und taktische Anpassungen unterstützen die Entwicklung.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Apple mit 25,96 %, gefolgt von American Express mit 15,77 % und Coca-Cola mit 11,78 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|25,96 %
|75.901.188.420 USD
|333,02 USD
|+5,56 %
|15,77 %
|46.104.813.870 USD
|304,10 USD
|+4,27 %
|11,78 %
|34.432.000.000 USD
|86,08 USD
|+15,24 %
Neu Aufgebaute PositionenIm letzten Quartal wurden keine neuen Positionen in das Portfolio aufgenommen.
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Delta Air Lines (DE) mit 1,84 %, Lennar Registered (A) mit 0,73 % und Macy's mit 0,06 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|1,84 %
|5.378.997.000 USD
|83,46 USD
|+14,21 %
|0,73 %
|2.124.149.633 USD
|81,59 USD
|+3,82 %
|0,06 %
|171.658.476 USD
|22,77 USD
|+5,04 %
|0,02 %
|44.234.470 USD
|79,99 USD
|+12,07 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Bank of America mit 8,49 %, DaVita mit 1,72 % und Kroger mit 0,70 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|8,49 %
|24.812.509.222 USD
|54,43 USD
|+1,27 %
|1,72 %
|5.019.719.296 USD
|174,92 USD
|+9,63 %
|0,70 %
|2.051.700.000 USD
|58,62 USD
|+20,86 %
|0,57 %
|1.670.101.573 USD
|282,01 USD
|+8,19 %
|0,13 %
|369.506.390 USD
|233,75 USD
|+18,97 %
Verkaufte PositionenIm letzten Quartal wurden keine Positionen vollständig aus dem Portfolio verkauft.
Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.
Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.