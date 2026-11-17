Top-Performance: Bill Ackman legt kräftig zu
13F-Update
Das Portfolio von Bill Ackman liefert ein starkes Quartal. Mit +16,93 % steigt der Wert auf 29.842.374.183 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Die Gewichtung einzelner Positionen zeigt, welche Aktien besonders wichtig sind. Starke Aufstockungen deuten oft auf steigende Überzeugung hin, während Verkäufe Risikoabbau signalisieren.
Bill Ackman erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 16,93 % auf 29.842.374.183 USD. Besonders Brookfield sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Pershing Square mit 34,55 %, gefolgt von Uber Technologies mit 7,87 % und Amazon mit 7,10 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|34,55 %
|10.309.165.762 USD
|55,94 USD
|-17,95 %
|7,87 %
|2.347.719.794 USD
|68,51 USD
|+12,44 %
|7,10 %
|2.119.214.838 USD
|249,15 USD
|+3,35 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist Intercontinental Exchange mit 3,38 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|3,38 %
|1.008.855.725 USD
|152,03 USD
|+17,39 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die aufgestockte Position ist Netflix mit 3,59 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|3,59 %
|1.072.418.728 USD
|69,58 USD
|-3,90 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Uber Technologies mit 7,87 %, Amazon mit 7,10 % und Microsoft mit 6,99 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|7,87 %
|2.347.719.794 USD
|68,51 USD
|+12,44 %
|7,10 %
|2.119.214.838 USD
|249,15 USD
|+3,35 %
|6,99 %
|2.084.825.149 USD
|512,90 USD
|+11,16 %
|6,89 %
|2.054.651.769 USD
|725,18 USD
|-14,14 %
|6,27 %
|1.871.531.870 USD
|36,46 USD
|+74,28 %
Verkaufte PositionenEs folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|33.955.972 USD
|2,265 USD
|-31,97 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.