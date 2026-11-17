Bill Ackman erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 16,93 % auf 29.842.374.183 USD. Besonders Brookfield sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

Die Gewichtung einzelner Positionen zeigt, welche Aktien besonders wichtig sind. Starke Aufstockungen deuten oft auf steigende Überzeugung hin, während Verkäufe Risikoabbau signalisieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Pershing Square mit 34,55 %, gefolgt von Uber Technologies mit 7,87 % und Amazon mit 7,10 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Pershing Square 34,55 % 10.309.165.762 USD 55,94 USD -17,95 % Uber Technologies 7,87 % 2.347.719.794 USD 68,51 USD +12,44 % Amazon 7,10 % 2.119.214.838 USD 249,15 USD +3,35 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Pershing Square mit 34,55 %, gefolgt von Uber Technologies mit 7,87 % und Amazon mit 7,10 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist Intercontinental Exchange mit 3,38 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Intercontinental Exchange 3,38 % 1.008.855.725 USD 152,03 USD +17,39 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die größte neue Position ist Intercontinental Exchange mit 3,38 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die aufgestockte Position ist Netflix mit 3,59 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Netflix 3,59 % 1.072.418.728 USD 69,58 USD -3,90 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die aufgestockte Position ist Netflix mit 3,59 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Uber Technologies mit 7,87 %, Amazon mit 7,10 % und

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Uber Technologies 7,87 % 2.347.719.794 USD 68,51 USD +12,44 % Amazon 7,10 % 2.119.214.838 USD 249,15 USD +3,35 % Microsoft 6,99 % 2.084.825.149 USD 512,90 USD +11,16 % Meta Platforms (A) 6,89 % 2.054.651.769 USD 725,18 USD -14,14 % Brookfield 6,27 % 1.871.531.870 USD 36,46 USD +74,28 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Uber Technologies mit 7,87 %, Amazon mit 7,10 % und Microsoft mit 6,99 %.

Verkaufte Positionen Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Hertz Global Holdings 0,00 % 33.955.972 USD 2,265 USD -31,97 % Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



